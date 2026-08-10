El PP de Ibiza exige transparencia a Aena ante los vertidos de es Codolar: "Si ha habido afección ambiental, que asuma su responsabilidad"

El Partido Popular de Ibiza exigirá al Gobierno central y a Aena máxima transparencia sobre el funcionamiento de la depuradora del aeropuerto de Ibiza después de conocerse diferentes análisis que reflejan que se han superado los límites legalmente establecidos de e-coli y enterococos intestinales, según indica la formación en un comunicado. Unos vertidos que han obligado a cerrar parte de la playa desde el viernes.

El diputado nacional José Vicente Marí Bosó y el senador Miquel Jerez presentarán preguntas parlamentarias en el Congreso y el Senado, respectivamente, para conocer desde cuándo tiene Aena constancia de esta situación, qué controles y analíticas ha hecho, qué medidas correctoras se han desarrollado y si existe alguna posible afección al Torrent de sa Font, las aguas subterráneas o el entorno de es Codolar y ses Salines.

"Obligación de actuar con transparencia"

Marí Bosó señala que ante unos resultados "de estas características, Aena tiene la obligación de actuar con absoluta transparencia". Añade que el partido quiere "conocer los análisis, saber cuándo se detectaron los primeros resultados que advertían de esta situación y qué decisiones se adoptaron a partir de ese momento".

Además, reclama que se determine si la depuradora dispone de la capacidad suficiente para atender la elevada actividad del aeropuerto durante los meses de verano: "Si existe un problema de capacidad, mantenimiento o funcionamiento, debe explicarse y solucionarse". Además, lamenta que una entidad del tamaño de Aena esté implicada en esta situación: "Dispone de recursos suficientes para garantizar que una infraestructura esencial como la depuradora funcione correctamente".

Seguidamente, recuerda que el PP de Ibiza realiza un seguimiento de la gestión aeroportuaria desde hace años y señala que la formación advierte "desde hace tiempo de que Ibiza no puede ser únicamente la caja registradora de Aena". "No podemos ser buenos para generar ingresos y quedarnos después con los residuos y los impactos ambientales que genera su actividad", insiste.

"Aena debería asegurarse de que todo funciona antes de crecer"

Por su parte, Miquel Jerez pone el acento en la necesidad de despejar cualquier duda sobre las posibles consecuencias ambientales: "Si no ha existido afección ambiental, que Aena lo acredite con datos y analíticas; y si la ha habido, que explique su alcance, asuma su responsabilidad y adopte inmediatamente las medidas necesarias".

El senador señala que los datos conocidos obligan también a reflexionar sobre los planes de crecimiento del aeropuerto de Ibiza. "Antes de seguir hablando de crecer, convendría que Aena reconsiderase si los servicios de evacuación, saneamiento y tratamiento de aguas residuales están realmente dimensionados para soportar la actividad que ya tiene hoy el aeropuerto de Ibiza". "No parece razonable desarrollar nuevos proyectos sin garantizar previamente que las infraestructuras básicas son capaces de absorberlos con todas las garantías ambientales", añade.

En este sentido, el senador agrega que la capacidad de un aeropuerto "no puede medirse únicamente por el número de pasajeros, vuelos u operaciones que puede asumir una terminal. También la determina su capacidad para gestionar adecuadamente las aguas residuales, los residuos y el impacto que genera sobre espacios medioambientales de especial protección". "Antes de crecer hacia fuera, Aena debería asegurarse de que todo funciona correctamente dentro", zanja.