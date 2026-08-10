Pancarta contra la especulación inmobiliaria en el Parque de la Paz

«Contra l’especulació, regulem el preu de l’habitatge». Este es el mensaje de la pancarta de Jovent Republicà que este domingo estaba colgada en el puentecito del estanque del Parque de la Paz de Vila, un día después del Vuit d’Agost. La organización juvenil vuelve así a denunciar el elevado precio de la vivienda en Ibiza.