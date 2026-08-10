Los organizadores de la macrofiesta privada egipcia pagan solo 199 euros por utilizar sa Pedrera de Sant Antoni

Tal y como avanzaba este domingo Diario de Ibiza, sa Pedrera de Can Coix se está convirtiendo en una suerte de parque temático egipcio para una gran fiesta privada y exclusiva que se celebrará el día 13. De los pocos detalles que han trascendido hasta el momento, es que la cita está organizada por Van Wyck & Van Wyck, una de las agencias más reclamadas por las élites políticas y artísticas de Estados Unidos, donde pueden presumir de clientes como los Obama, Clinton, Bush, Madonna o Beyoncé, según la prensa de ese país. No obstante, el uso de sa Pedrera, que es propiedad municipal, les ha salido muy barato: han abonado solo 199 euros en concepto de tasa de actividad, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, después de que este medio le preguntara por esta cuestión. "El Ayuntamiento no dispone de ninguna ordenanza fiscal que regule el cobro de una tasa por la ocupación de este tipo de espacios", aclara.

Los preparativos empezaron el 26 de julio, por lo que este terreno municipal estará cerrado para la preparación de la fiesta, la celebración y el desmontaje un mínimo de tres semanas.

El Consistorio confirma que han solicitado autorización para la celebración de un evento privado en los terrenos de sa Pedrera, y agrega que "la actividad tiene un marcado carácter solidario, ya que los promotores han previsto realizar una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y de 10.000 euros al Motoclub Formentera y Eivissa". El aforo de la fiesta es de 350 personas y el horario, de 18 a 3 horas, según detalla una portavoz municipal, que añade que "en estos momentos (lunes a las 20 horas), la autorización se encuentra pendiente de los últimos informes preceptivos".

Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni / J. A. Riera

Además de este bagaje, el despliegue de medios que este lunes sigue trabajando en Can Coix garantiza que los pocos afortunados con invitación se lo pasarán de lo más grande, aunque jamás imaginarán que el glamuroso decorado que les rodea se usaba hace pocos años para guardar contenedores de basura. Ni mucho menos que, lejos de esa gran celebración de la vida, el destino inicial de esta ubicación era despedirse de ella, ya que fueron adquiridos para construir el nuevo cementerio municipal.

Antecedentes

La vieja cantera de Can Coix ya había sido la sede de sonados conciertos décadas atrás, con la actuación de Underworld como cita culminante en el festival MTV Ibiza 99. Esta última cita no estuvo exenta de polémicas vecinales y ecologistas porque este recinto se encuentra a los pies de un área protegida.

De todas maneras, con el cambio de siglo cesó la actividad festiva en esos terrenos y el Ayuntamiento los compró en 2003 para proyectar el nuevo cementerio. El proyecto no prosperó y se aprovechó la gran extensión de esta finca como depósito de los contenedores de residuos urbanos del servicio municipal de limpieza.

En 2024, la promotora ibicenca Sueños de Libertad recuperó la Pedrera de Can Coix como escenario para su SDL The Rocky Desert, que ha repetido en los dos últimos veranos en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni. El acceso a estos eventos era universal, previo pago de entrada, al igual que lo iba a ser el Diynamic Outdoor Ibiza, con Solomun como cabeza de cartel, el pasado 11 de julio, aunque se canceló previamente.

En cambio, la nueva fiesta que ahora se prepara se destina, en principio, a unos 300 elegidos, a falta de confirmación oficial. Según ha podido saber este diario, la fiesta se celebrará el día 13 a partir de las 20.30 horas.

Exclusividad y opacidad

De momento, conocemos que la celebración está concebida como una gran fiesta privada inspirada en el antiguo Egipto, tal y como se pone de manifiesto en la cuenta de Instagram @pharaohsball, creada para la ocasión, aunque se centra en explotar el interés con secretismo y sin aportar detalles. Los preparativos comenzaron a finales de julio y han movilizado a numerosas personas y empresas especializadas desplazadas desde la Península.

Este lunes, el camino de acceso que lleva a la vieja cantera tenía el paso cerrado por dos vigilantes con un coche. En las afueras destacaba la presencia de dos grandes tráileres de Groupe Novelty, una compañía de producción audiovisual con reputado bagaje en el mundo del espectáculo.

El camino de acceso a la Pedrera de Can Coix está cortado por unos vigilantes. / J.A.Riera

Desde el exterior se aprecian elementos que simulan la entrada de un templo, colosos egipcios o una pirámide diseñados, al parecer, para recrear el nacimiento de Cleopatra. También destaca la presencia de alguna retroexcavadora para el movimiento de terrenos.

La revista estadounidense de lujo Palmer Palm Beach también ha avanzado detalles sobre la fiesta, a la que se refiere como una exclusiva celebración de cumpleaños «digna de un faraón». La cantante franco-estadounidense Hélène in Paris es una de las personas que, de momento, han confirmado su asistencia a la cita a través de la cuenta @pharaohsball.