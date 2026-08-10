Meteorología
¿Nubes o lluvia empañarán el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet ya tiene una respuesta clara
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos con pocas nubes y temperaturas cercanas a los 30ºC para la tarde del miércoles, facilitando la observación del fenómeno astronómico
E. Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado para la tarde del eclipse tiempo estable, aunque altas temperaturas, y buena visibilidad y con la presencia descartada de fenómenos que podrían dificultar el disfrute del fenómeno.
La delegada del organismo en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que ya se puede descartar, a dos días para el fenómeno, observable desde numerosos puntos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, la presencia de elementos que hubieran podido dificultar o impedir contemplar el eclipse.
Para la tarde del miércoles 12 de agosto, las previsiones de la Aemet apuntan a grandes rasgos a pocas nubes aunque, eso sí, con altas temperaturas de unos 30ºC a esa hora.
Así, no se esperan escenarios que comprometerían la visibilidad como la caída de un chubasco que provocara una cortina de agua, niebla o viento fuerte que, además de la incomodidad para la persona, levantara partículas del mar que interfirieran en la claridad de la visión. Tampoco se prevé la entrada de polvo en suspensión.
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
- La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
- Sant Josep multa a los propietarios de chalés donde se han detectado fiestas ilegales
- Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera