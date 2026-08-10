Nits de Tànit saca 50 nuevas entradas para los conciertos de Rodrigo Cuevas y Valeria Castro en Ibiza

El Consell de Ibiza ampliará el número de entradas disponibles para los conciertos de Rodrigo Cuevas y Valeria Castro, previstos para los días 28 y 30 de agosto, respectivamente, dentro de la XII edición del festival Nits de Tànit.

La institución insular pondrá a la venta 50 nuevas entradas anticipadas para cada uno de los conciertos, que podrán adquirirse a través de la plataforma Ticketib por un precio de 10 euros. Además, se reservarán otras 50 localidades para cada actuación, que se venderán directamente en taquilla el mismo día de los conciertos a un precio de 15 euros.

Con esta ampliación, el Consell pretende facilitar el acceso de más público a dos de las citas más destacadas de la programación de este año.

'La belleza'

El primero en subir al escenario será Rodrigo Cuevas, el próximo 28 de agosto. El artista asturiano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, llegará a Ibiza con 'La belleza', un espectáculo en el que combina folklore, música electrónica, humor, crítica social y una cuidada puesta en escena.

El cuerpo después de todo

Dos días después, el 30 de agosto, será el turno de Valeria Castro. La cantante canaria, reconocida con el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2025 y nominada en varias ocasiones a los Latin Grammy y a los Premios Goya, presentará las canciones de su último trabajo, 'El cuerpo después de todo'.

Ambos conciertos comenzarán a las 22 horas en el recinto exterior de la antigua Comandancia Militar, a los pies de Dalt Vila.

Como en anteriores ediciones, el Consell de Ibiza habilitará además un servicio gratuito de minibús desde los Multicines Ibiza hasta el recinto de los conciertos. Los vehículos saldrán entre las 19.30 y las 21.30 horas.