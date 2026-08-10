Nayara Malnero abordará la educación sexual infantil y adolescente en la Jornada Acompañando Familias en el Club Diario de Ibiza

Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga clínica, será la protagonista de la VI edición de la Jornada Acompañando Familias, que se celebrará el jueves 13 de agosto a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza. Bajo el título ‘Cuerpo, límites y confianza: educar a niños y adolescentes’, la especialista ofrecerá a las familias herramientas para abordar la educación afectiva y sexual de los niños de una manera completa, respetuosa y adaptada a cada edad.

Saber poner límites desde la infancia

La cita se acerca y quedan pocas entradas a la venta para asistir a una jornada que permitirá profundizar en algunas de las preguntas que aparecen habitualmente durante la crianza. La educación sexual desde edades tempranas, el conocimiento del propio cuerpo, la autoestima, el establecimiento de límites o la prevención del abuso sexual serán algunos de los asuntos que tendrán protagonismo durante la intervención de Nayara Malnero.

La jornada comenzará a las 19 horas, aunque se recomienda a los asistentes llegar alrededor de las 18.30 horas. La psicóloga y psicoterapeuta Manuela López Serra será la encargada de presentar la jornada, que comenzará con una breve charla entre Catiana Fuster, directora de Eivikids Corrillos y Sonia Torres, dietista – nutricionista del Grupo Policlínica que hablarán sobre la nutrición infantil, tras esta breve intervención llegará el turno de Nayara Malnero.

Educación sexual desde el conocimiento y el respeto

Uno de los principales objetivos de la intervención será ofrecer herramientas para que las familias puedan hablar con naturalidad de sexualidad con sus hijos. Para Malnero, la educación sexual no debe identificarse únicamente con hablar de sexo o de relaciones sexuales.

La jornada se celebra en el Club Diario de Ibiza el jueves 13 de agosto. / DI

Educar en este ámbito implica que los niños aprendan a conocer cómo son y cómo es su cuerpo, a respetarlo y conseguir que los demás también lo respeten. Supone, además, reconocer cuáles son sus propios límites, identificar lo que les gusta y lo que no, aprender a comunicarlo correctamente y desarrollar aspectos como la autoestima y la seguridad.

También significa prepararlos para comprender los procesos que experimentará su cuerpo en el futuro y enseñarles a respetar al otro y aceptar sus límites. De este modo, conceptos como cuerpo, intimidad, consentimiento, confianza y respeto forman parte de una educación que puede comenzar desde pequeños y acompañarlos durante su crecimiento.

La charla de Nayara Malnero ofrecerá claves para que padres y familias puedan afrontar estos temas sin evitar preguntas. La especialista defiende la importancia de aprovechar las dudas y situaciones que aparecen durante la infancia como oportunidades para educar, evitando que el silencio contribuya a convertir la sexualidad en un tema tabú.

Los límites y la prevención del abuso sexual

La prevención del abuso sexual será otro de los temas presentes en la Jornada Acompañando Familias. Enseñar a los niños que su cuerpo les pertenece y explicarles el concepto de intimidad permite trabajar desde edades tempranas cuestiones relacionadas con los límites.

Los menores pueden aprender que determinadas zonas del cuerpo son más íntimas y que nadie debe tocarles donde no quieran. Al mismo tiempo, es importante que comprendan que ellos tampoco deben tocar a otra persona sin su permiso.

La educación pasa así por enseñarles a expresar qué les gusta y qué no, respetar las decisiones de los demás, pedir permiso y comprender que ni un adulto ni otro niño tienen derecho a hacerles sentir incómodos. Trabajar estos conceptos contribuye además al desarrollo de su autoestima y seguridad.

Durante la charla también se abordará cómo explicar con naturalidad los cambios físicos que aparecen durante el crecimiento, hablando de cuestiones como la menstruación, los pechos, la eyaculación o el vello antes de que esos cambios lleguen y puedan generar desconcierto.

Un espacio para las preguntas de las familias

La participación de Nayara Malnero no terminará con su exposición. Al finalizar la charla se abrirá un espacio para resolver las dudas de los asistentes, que podrán plantear sus preguntas directamente a la especialista. Después habrá también un momento dedicado a la firma de libros de Nayara Malnero.

Además, mientras los adultos siguen la conferencia, los niños mayores de tres años podrán participar en juegos y actividades organizados por las monitoras de Sueños de Ibiza en las instalaciones de Diario de Ibiza.

Nayara Malnero es psicóloga y sexóloga clínica. / Víctor Espadas

Juegos gigantes, juegos tradicionales, pinturas y pintacaras formarán parte de las actividades previstas para que los pequeños puedan disfrutar de la tarde mientras sus padres asisten a la jornada.

Últimas entradas para la Jornada Acompañando Familias

Para asistir a la VI Jornada Acompañando Familias es indispensable adquirir una entrada y quedan pocas disponibles. Las entradas pueden adquirirse presencialmente en Diario de Ibiza, en la avenida de la Paz s/n, de 9 a 13.30 horas, por 10 euros para el público general y 5 euros para suscriptores. Además, quienes acuadan a Diario de Ibiza se llevarán gratuitamente una invitación a Bibo Park, todavía quedan algunas invitaciones disponibles. También existe la posibilidad de comprar la entrada online en este enlace.

La VI Jornada Acompañando Familias está organizada por el Club Diario de Ibiza y cuenta con el patrocinio de Evikids Corrillos, Bibo Park, Clínica Dr. Rull y EvoLove Lugar Mágico, además de la colaboración de Sueños de Ibiza, Barco de Papel y Sandra Muñiz.