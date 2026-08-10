La propuesta del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para que las políticas de vivienda den prioridad a aquellas personas que lleven al menos diez años residiendo en la isla. El objetivo es «defender la cohesión social y la igualdad de oportunidades y de futuro» y favorecer que la isla pueda retener profesionales. También reiteró que no aceptarán una ampliación «encubierta» del aeropuerto y pidió una política migratoria «seria, con control en fronteras y recursos suficientes» para los consells, asfixiados económicamente por la atención a menores migrantes que llegan sin acompañamiento.

Llama la atención

El nuevo rescate por parte de los bomberos de una persona en s’Ullal de na Coloms, uno de los puntos más comprometidos de la geografía ibicenca. La cueva, denominada ‘de la luz’, atrae a decenas de curiosos. La noche del viernes fue rescatada una excursionista que sufrió un golpe de calor.

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La reducción en el número de viviendas que se dedican al alquiler turístico, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE). Apunta que en la isla hay actualmente 844 alquileres menos que hace un año, y que en total se comercializan en la isla 2.314, cuando hace un año eran 3.158 viviendas.