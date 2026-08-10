Isabel Echávarri, presidenta de la Asociación de Artesanos de la Pimeef, en Ibiza: "Esta temporada está siendo difícil"

Isabel Echávarri, presidenta de la Asociación de artesanos de la Pimeef, afirma durante la rueda de prensa de este lunes para anunciar la séptima edición de 'Viu l'Artesania' que esta temporada "está siendo difícil" para los artesanos. Justifica este hecho con que el clima "es muy fuerte" este año. Además, pone énfasis en el Mundial de Fútbol que se celebró hasta el 19 de julio: "Las ventas eran un poco más bajas, porque la gente estaba con otras actividades", considera la artesana.

Tras el Mundial, cree que la cosa "empieza a ir un poco mejor": "Creo que cuando acabe de la temporada la gente estará contenta. Yo al menos, no es que haga muchas cosas, pero todo lo que se hace, se vende. Al final, toda nuestra oferta son cosas diferentes. Es todo original y nuevo", recalca la presidenta de los artesanos.

La feria este año

Este viernes vuelve la feria 'Viu l'Artesania' al puerto de Ibiza, "una fecha señalada y relevante para el sector de las artesanías de la isla de Ibiza", explica Maria Fajarnés, consellera de Promoción económica y empresarial, Cooperación municipal y Recursos humanos, durante la presentación del evento. La séptima edición de este año se celebrará del viernes 14 de agosto al lunes 20 de septiembre en horario de siete de la tarde a medianoche, "para evitar el calor", comenta Echávarri.

En esta ocasión, participan 19 artesanos como pintores, espardanyers, joyeros, ceramistas o cuirers. Asimismo, "vienen tres nuevas artesanas de tres oficios diferentes", sostiene la consellera: "Una cerera, una bisutera y también se incorpora una espardenyera y encordadora de sillas". En el espacio habrá 17 casetas que ocuparán aproximadamente, 155 metros cuadrados.

"La principal novedad es que este año tendremos grupos musicales ibicencos todos los jueves", comenta Fajarnés. En la anterior edición, hubo actuaciones musicales los jueves alternos. Los tres grupos ibicencos que está previsto que toquen son Eivissa Escènica, Blue Yatoo y Maler Music. Para la consellera, "es una manera de darle apoyo al sector musical de la isla y, sobre todo, sirve para dinamizar y que la gente se aproxime más al mercado donde los artesanos puedan enseñar y mostrar sus creaciones".

El mercado está organizado por el Consell, a través de Fecoev, y cuenta con la colaboración de la Autoritat Portuària de Balears y Pimeef.