Un clásico de Ibiza: venir de vacaciones y acabar perdiendo el avión

Perder un avión nunca es plato de buen gusto, aunque hay quien consigue tomárselo con humor. Es el caso de dos jóvenes que han protagonizado un vídeo grabado en el aeropuerto de Ibiza después de quedarse sin coger su vuelo. Una situación que, según explican ellas mismas entre sorpresa y risas, no era precisamente nueva: era ya el tercer avión que perdían durante el viaje.

En la grabación, ambas intentan reconstruir los horarios para entender qué había ocurrido. Las jóvenes hablan de las 00.30 de la noche y de la confusión generada en torno al día y la hora en la que debían coger el avión. En realidad, la culpa fue toda suya. Acudieron al aeropuerto un día después de lo que tocaba. El vuelo salía pasada la medianoche del 7 de agosto y ellas interpretaron que eso significaba que era, en realidad, el 8 de agosto. Una confusión bastante habitual y que es el motivo de la pérdida de numerosos vuelos.

«¿Entonces lo pierdes porque no estás segura ni de qué día es?», comenta una de ellas mientras tratan de aclarar el enredo.

Una confusión con la aerolínea

Sin embargo, las protagonistas sostienen que en esta ocasión el problema se produjo por una confusión relacionada con la aerolínea. «Lo hemos perdido por culpa de la aerolínea», afirman en el vídeo al explicar su versión de lo sucedido.

El momento más llamativo llega cuando comprueban la hora. «En España son las siete de la tarde», explican. Es entonces cuando se dan cuenta de la magnitud del error: el vuelo que pretendían coger había salido hacía ya ocho horas.

La sorpresa es todavía mayor porque, según cuentan, no era la primera vez que les sucedía durante el viaje. «Tercer vuelo perdido», señalan en la grabación, convirtiendo el nuevo contratiempo en otra anécdota que decidieron compartir con sus seguidores.

Las imágenes han ganado difusión después de ser compartidas en X por Willy Tolerdo, una popular cuenta anónima y paródica dedicada a publicar vídeos virales, humor y comentarios sobre asuntos de actualidad.

El vídeo ha provocado reacciones en las redes por la peculiar sucesión de despistes y confusiones horarias de las protagonistas, que acabaron descubriendo, a las siete de la tarde en España, que el avión que esperaban coger llevaba ya ocho horas en el aire.