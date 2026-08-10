Incendio
Un incendio de plásticos y polímeros con explosiones obliga a desalojar a vecinos del centro de reciclaje y desguace de Ibiza, en Ca na Negreta
Los vecinos alertaron a los bomberos tras observar llamas y escuchar varias explosiones en una zona exterior destinada al almacenamiento
Los vecinos desalojados de manera preventiva y pudieron regresar a sus viviendas cuando el fuego estuvo controlado
Un incendio declarado durante la madrugada de este lunes ha obligado a intervenir a los bomberos en el centro de reciclaje y desguace de Ca na Negreta. El fuego afectó a una zona exterior de las instalaciones en la que se almacenaban distintos materiales, entre ellos plásticos, polímeros y productos relacionados con el tratamiento de aceites, han explicado los bomberos a primera hora de la mañana y ha confirmado, más tarde, un portavoz del Ayuntamiento de Santa Eulària.
Los propios vecinos fueron quienes dieron el aviso al Parque Insular pocos minutos antes de las 3 de la madrugada, después de detectar humo y llamas en la zona del centro de reciclaje. Además, según relatan los bomberos, habían escuchado varias explosiones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, así como agentes de la Policía Local de Santa Eulària y de la Guardia Civil.
Varios vecinos de la zona fueron desalojados de sus viviendas de manera preventiva ante el posible riesgo derivado del incendio. Una vez controlada la situación y descartado el peligro, pudieron regresar a sus casas.
Según las primeras informaciones facilitadas por los profesionales del Parque Insular, algunos de estos vecinos fueron, además, de los primeros en tratar de sofocar las llamas antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Llamas y explosiones de cierta intensidad
Durante el incendio se observaron llamas de cierta intensidad y se escucharon varias explosiones procedentes del recinto. Cuando llegaron los bomberos estos comprobaron que el fuego afectaba a un sector exterior de la planta destinado al almacenamiento de diferentes materiales, entre ellos plásticos y polímeros.
En el operativo participaron cinco bomberos y un mando con dos vehículos, una bomba y un camión nodriza. Los trabajos se centraron en extinguir las llamas, asegurar el área afectada y evitar que el incendio alcanzara otros puntos de las instalaciones.
Tras las primeras informaciones sobre el incendio, el centro de Ca na Negreta ya ha ofrecido su versión de lo ocurrido. Según explican sus responsables, la revisión de las cámaras de seguridad apunta a que el fuego se originó en el cuadro eléctrico de una lavadora situada en la zona de limpieza, desde donde las llamas se extendieron hacia el área del lavadero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
- La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
- Sant Josep multa a los propietarios de chalés donde se han detectado fiestas ilegales
- Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera