Un incendio de plásticos y polímeros con explosiones obliga a desalojar a vecinos del centro de reciclaje y desguace de Ibiza, en Ca na Negreta

Un incendio declarado durante la madrugada de este lunes ha obligado a intervenir a los bomberos en el centro de reciclaje y desguace de Ca na Negreta. El fuego afectó a una zona exterior de las instalaciones en la que se almacenaban distintos materiales, entre ellos plásticos, polímeros y productos relacionados con el tratamiento de aceites, han explicado los bomberos a primera hora de la mañana y ha confirmado, más tarde, un portavoz del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Los propios vecinos fueron quienes dieron el aviso al Parque Insular pocos minutos antes de las 3 de la madrugada, después de detectar humo y llamas en la zona del centro de reciclaje. Además, según relatan los bomberos, habían escuchado varias explosiones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, así como agentes de la Policía Local de Santa Eulària y de la Guardia Civil.

Varios vecinos de la zona fueron desalojados de sus viviendas de manera preventiva ante el posible riesgo derivado del incendio. Una vez controlada la situación y descartado el peligro, pudieron regresar a sus casas.

Según las primeras informaciones facilitadas por los profesionales del Parque Insular, algunos de estos vecinos fueron, además, de los primeros en tratar de sofocar las llamas antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Llamas y explosiones de cierta intensidad

Durante el incendio se observaron llamas de cierta intensidad y se escucharon varias explosiones procedentes del recinto. Cuando llegaron los bomberos estos comprobaron que el fuego afectaba a un sector exterior de la planta destinado al almacenamiento de diferentes materiales, entre ellos plásticos y polímeros.

En el operativo participaron cinco bomberos y un mando con dos vehículos, una bomba y un camión nodriza. Los trabajos se centraron en extinguir las llamas, asegurar el área afectada y evitar que el incendio alcanzara otros puntos de las instalaciones.

Tras las primeras informaciones sobre el incendio, el centro de Ca na Negreta ya ha ofrecido su versión de lo ocurrido. Según explican sus responsables, la revisión de las cámaras de seguridad apunta a que el fuego se originó en el cuadro eléctrico de una lavadora situada en la zona de limpieza, desde donde las llamas se extendieron hacia el área del lavadero.