Ibiza y Formentera en plena canícula: dos días de alerta amarilla y temperaturas altas por la noche

Ibiza y Formentera afrontan otra semana de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla por altas temperaturas este lunes y este martes en las Pitiusas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados entre las 12. y las 20 horas.

El aviso llega tras una madrugada especialmente calurosa en Ibiza y Formentera, con valores propios de una noche tórrida en varios puntos del archipiélago pitiuso. Según los datos difundidos por la Aemet, las temperaturas mínimas no han bajado de los 27 grados en el aeropuerto de Ibiza y en Vila, de los 26 grados en Formentera y de los 25 grados en Sant Joan y Sant Antoni.

La Aemet advierte de que el calor intenso continuará durante unos días más. “Las temperaturas diurnas se suavizarán a partir de mitad de esta semana. Las nocturnas continuarán altas. Nos encontramos en plena canícula”, ha señalado la agencia meteorológica.

Según la previsión de la Aemet para Ibiza y Formentera, este lunes se esperan cielos soleados o poco nubosos, con temperaturas entre los 26 y los 33 grados. El índice ultravioleta máximo alcanzará el nivel 8.

El martes continuará el ambiente muy caluroso, con mínimas de 25 grados y máximas de 33, además de aviso amarillo por calor durante las horas centrales del día. Tampoco se esperan lluvias y el índice ultravioleta se mantendrá en 8.

El miércoles, ya sin aviso activo en el gráfico de Aemet, la previsión apunta a temperaturas entre los 25 y los 34 grados, con cielos despejados o poco nubosos y probabilidad de lluvia del 0%. El jueves se mantendrá una situación similar, con mínimas de 24 grados y máximas de 34, aunque el índice ultravioleta subirá hasta 9.

El tiempo el fin de semana

De cara al fin de semana, la Aemet prevé máximas de 33 grados tanto el viernes como el sábado y el domingo. La probabilidad de precipitación seguirá siendo muy baja: 0% el viernes, 5% el sábado y 10% el domingo. La previsión confirma una semana plenamente veraniega en las Pitiusas, con predominio del sol, ausencia casi total de lluvias y noches muy cálidas.