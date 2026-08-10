Ibiza y Formentera son las islas de Baleares con mayor dependencia energética

Ibiza y Formentera tratan de ponerse al día en infinidad de cuestiones acerca de la gestión del turismo y de la cada vez mayor población residente, pero la transición energética hacia fuentes propias tiene un hueco menos prioritario en estas transformaciones. De esta manera, el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) señala que Ibiza se quedó en un 28,4% de autosuficiencia eléctrica y que Formentera solo alcanzó el 3,4% en los seis primeros meses de 2026. Estas dos cifras se quedan lejos del 75,5% del promedio autonómico, por lo que las Pitiüses serían mucho más sensibles a posibles fallos en la red de distribución energética desde fuera de las dos islas.

A pesar de la inquietud que puedan provocar estos datos, se debe indicar que Ibiza recorta muy poco a poco la distancia que la separa del resto de Balears. Así, la producción eléctrica en la pitiusa norte representó el 24,5% de la demanda total en el primer semestre de 2025, por lo que la isla ganó en independencia energética. Formentera siguió la tendencia contraria y es ahora menos autosuficiente que hace doce meses, puesto que elaboró un 5,2% de la electricidad que consumió. Por cierto, el conjunto de la Comunitat Autònoma también perdió independencia en la comparación entre los dos periodos, puesto que en los seis meses inaugurales del año pasado produjo el 77,1% de la energía demandada.

Tendencias en la producción y el consumo

Para entender mejor estos datos, es necesario fijarnos tanto en la evolución de las cifras absolutas del gasto eléctrico como en las de la generación. De esta manera, la población residente o visitante en Ibiza consumió un 2,9% más de energía entre los dos espacios de tiempo, pero la isla superó este incremento con la producción de un 9,5% más de electricidad. Por lo tanto, se puede afirmar que la isla no avanza hacia la autonomía gracias a una disminución en la demanda, sino a través de una mayor oferta.

En el caso de Formentera, ambas evoluciones juegan en contra de la autosuficiencia del territorio, ya que el Ibestat le atribuye un aumento del 4% en el gasto y un espectacular recorte del 36,3% en la generación eléctrica. Por su parte, el conjunto de Balears no presenta variaciones de importancia, aunque son del mismo signo que las de la pitiusa del sur: el consumo eléctrico subió un 1,7% y la producción decreció un 0,4% entre los dos periodos.

Por ello, el 50,6% del suministro eléctrico que aportó la línea que enlaza la Península y el archipiélago en el primer semestre de 2026 se dirigió a los usuarios de las Pitiüses. Esta proporción se repartió entre el 46,6% que se desvía hacia Ibiza y el 4% que acabó en los puntos de consumo de Formentera. Estos porcentajes fueron ligeramente mejores que los del año pasado debido tanto a que Balears recibió más energía del resto del país como a la mayor autosuficiencia de Eivissa. De esta manera, en los primeros meses del año pasado, el 54,7% de la electricidad que llegó al archipiélago tuvo como destino las Pitiüses.

Más generación no renovable

Vistas estas cifras, queda preguntarnos por cómo han sido posibles cambios tan importantes en la oferta de energía que contabilizaron Ibiza y Formentera en solo doce meses. Las fuentes de producción eléctrica ibicenca aumentaron en casi todos los apartados: diésel, turbina de gas, fotovoltaica. Sus crecimientos en porcentajes fueron, respectivamente, del 6,2%, 23,3%, 0,6%. La nota negativa la puso la generación de energía mediante biogás, que sufrió una reducción del 22,8% entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Estas estadísticas suavizan la buena noticia que supone que Ibiza sea más independiente desde el punto de vista eléctrico, puesto que no consiguió esta autosuficiencia gracias a fuentes renovables. De hecho, la producción a través de instalaciones fotovoltaicas o generadas mediante biogás perdieron peso en la oferta de la isla y pasaron de suponer el 4,7% al 4,26% de toda la producción entre los dos espacios de tiempo comparados. Estos porcentajes se quedan a mucha distancia de la proporción que representa la elaboración de energía verde en toda la Comunitat Autònoma, que se quedó en el 12,17% sobre el total del archipiélago.

A pesar de los aspectos tan negativos de la situación energética de Formentera, hay un rasgo que situó a la isla a la vanguardia de Balears, que es que toda su producción eléctrica fue renovable. Sin embargo, su planta fotovoltaica es tan reducida que solo representó el 5,2% de la energía consumida en el territorio.

Más fotovoltaicas en Ibiza

Aunque las Pitiüses parezcan no interesarse por las fuentes verdes, se debe decir que en los últimos cinco años han hecho un esfuerzo para incorporarlas a su generación de electricidad. Así, el encarecimiento de la energía que provocó la Guerra de Ucrania a partir de la primavera de 2022 hizo que Ibiza apostase por la producción mediante biogás e instalaciones solares.

Así, entre 2021 y 2024, la pitiusa del norte recurrió a electricidad sostenible un 13,7% más, aunque Formentera no registró cambios considerables en este apartado. Sin embargo, este aumento por parte de la oferta energética ibicenca no tuvo continuidad en 2025 y, de momento, no parece que vaya a haber variaciones por lo visto en la primera mitad de 2026.