Polémica en Ibiza por las rondas de vigilantes privados en las calles de Sant Antoni

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado la contratación por parte del Ayuntamiento de un servicio de seguridad privada para realizar rondas entre distintos espacios y edificios municipales y ha acusado al equipo de gobierno de Marcos Serra de avanzar hacia la «privatización de la seguridad pública».

Según los socialistas, el contrato, adjudicado por un importe de 153.662 euros y con una duración de tres meses, contempla la prestación de «servicios de rondas discontinuas ejercidas por seguridad privada entre espacios públicos». El PSOE sostiene, sin embargo, que en la práctica los vigilantes están realizando recorridos por las calles del núcleo urbano que, a su juicio, se asemejan a patrullas policiales.

Una vigilante privada hace rondas nocturnas por las calles de Sant Antoni. / PSOE

Recorridos que suponen una utilización «irregular» de la seguridad privada

El contrato incluye desplazamientos entre la zona del Passeig de ses Fonts y la calle Santa Agnès, así como entre los centros culturales Molí d'en Simó y Cervantes y el parque Solpost.

El grupo municipal socialista considera que estos recorridos suponen una utilización «irregular» de la seguridad privada y argumenta que la vigilancia de la vía pública y de los espacios de libre circulación corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El partido sostiene que los desplazamientos entre instalaciones municipales no deberían utilizarse para establecer, de facto, un servicio continuado de vigilancia privada en las calles.

Para el PSOE, esta contratación pretende paliar las carencias existentes en la plantilla de la Policía Local. Los socialistas critican que el Ayuntamiento destine una cantidad «elevada» de recursos a una empresa privada mientras, aseguran, el cuerpo municipal se encuentra con falta de efectivos y plazas sin cubrir.

La falta de personal incrementa la carga de trabajo a los agentes

El partido ya había alertado en los últimos días sobre la situación de la plantilla de la Policía Local y considera que la falta de personal incrementa la carga de trabajo de los agentes y dificulta la cobertura de las necesidades de seguridad en los diferentes núcleos del municipio.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclama al alcalde, Marcos Serra, que rectifique la medida y revise el modelo de contratación de seguridad privada. Asimismo, exige que los recursos municipales se destinen prioritariamente a convocar y cubrir las plazas vacantes de la Policía Local.

Los socialistas defienden que la vigilancia de la vía pública debe continuar en manos de los agentes de la autoridad y reclaman al Ayuntamiento que refuerce los medios humanos y materiales del cuerpo municipal.