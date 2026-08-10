Comercios de Ibiza preparados para una nueva dana: una guía del Govern para protegerse de las inundaciones

La dana registrada en Ibiza ha servido de punto de partida para que el Govern balear y la Confederación Balear de Comercio (CBC) elaboren una guía con recomendaciones dirigidas a los establecimientos comerciales ante episodios de lluvias intensas, danas e inundaciones.

El presidente de la CBC, Mateu Cunill, reconoció este lunes durante la presentación del documento que fue precisamente después de la dana de Ibiza cuando el sector detectó «esta deficiencia» y se puso «las pilas» para establecer unas pautas claras de actuación ante situaciones meteorológicas extremas.

La guía, presentada en Palma, establece qué deben hacer los comerciantes antes, durante y después de una tormenta. Entre las principales recomendaciones figuran colocar las mercancías en zonas elevadas, asegurar puertas y ventanas, revisar los desagües, evitar bajar a sótanos o garajes inundables y desconectar la electricidad cuando exista riesgo de entrada de agua.

Cunill alertó además de que la elevada temperatura del agua del mar incrementa el riesgo de episodios de fuerte intensidad. A su juicio, los comercios deben estar preparados y disponer de unas normas claras para saber cómo reaccionar, especialmente cuando se activa un aviso rojo.

Antes de que llegue una tormenta, el documento aconseja a los comerciantes seguir las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los canales oficiales del Govern, proteger los productos situándolos en lugares altos y contar con un plan de emergencia.

Recomendaciones a los comercios

Durante el episodio, se recomienda permanecer dentro del establecimiento, evitar desplazamientos innecesarios y no acceder a espacios susceptibles de inundarse, como sótanos y garajes. Si el agua amenaza con entrar en el local, la guía aconseja cortar el suministro eléctrico y colocar sacos de arena u otros elementos para dificultar su entrada.

La prioridad, señala el documento, debe ser garantizar que tanto los empleados como los clientes permanezcan en una zona segura.

Una vez pasado el temporal, los responsables de los negocios deberán revisar la estructura y las instalaciones del establecimiento y comprobar el estado de la mercancía. También se recomienda fotografiar los desperfectos para facilitar las posteriores reclamaciones a las aseguradoras y contactar con el ayuntamiento o la compañía de seguros si se necesita asistencia.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, calificó el documento como una guía «práctica» y «de sentido común» que busca «prevenir» y que los comerciantes sepan cómo actuar ante una situación de emergencia.

La iniciativa se difundirá mediante un póster plastificado que los establecimientos podrán colocar en un lugar visible para que las recomendaciones puedan ser consultadas tanto por los trabajadores como por los clientes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, destacó que la guía permitirá reforzar la prevención y ofrecer pautas claras para proteger tanto a las personas como a los establecimientos frente a episodios meteorológicos adversos.