«Quienes venían una semana ahora vienen dos días»: un empresario estadounidense reabre el debate sobre los precios en Ibiza

El elevado coste de pasar unos días en Ibiza y la reducción de las estancias de algunos visitantes vuelven a situarse en el centro del debate turístico. Un vídeo publicado en redes sociales por Ari S. Goldberg, empresario e inversor estadounidense vinculado al marketing, los medios digitales y las startups, asegura recoger el testimonio de una comerciante del casco histórico de Ibiza que afirma estar percibiendo un cambio respecto a temporadas anteriores.

La mujer explica que lleva 24 años en la isla y señala que este año está observando una menor actividad. Durante la conversación, Goldberg le pregunta por la evolución del turismo y pone sobre la mesa una de las cuestiones que más preocupan a parte del sector: visitantes que anteriormente permanecían una semana en Ibiza estarían optando ahora por viajes mucho más cortos.

Lo que antes era una semana ahora son dos días

«La gente que antes venía una semana ahora viene dos días», resume Goldberg en su publicación a partir de la conversación mantenida con la comerciante.

El empresario también centra parte de su reflexión en el aumento de los precios. Como ejemplo, menciona el coste de una botella de agua en algunos establecimientos de ocio nocturno, que, según sostiene, ha pasado de rondar los cinco euros años atrás a alcanzar los 25 euros en determinados locales.

Goldberg, fundador de la firma de inversión RNMKR y anteriormente creador de la plataforma digital StyleCaster, interpreta este cambio como parte de un fenómeno económico más amplio que estaría afectando especialmente al poder adquisitivo de los turistas europeos.

Se trata, en cualquier caso, de una interpretación personal del empresario a partir del testimonio recogido en Ibiza. El vídeo vuelve a abrir un debate que se repite cada temporada en la isla: hasta qué punto el incremento de los precios está modificando el perfil del visitante, su capacidad de gasto y, especialmente, el número de días que permanece en Ibiza.

Más allá de las cifras globales de llegada de viajeros o gasto turístico, el testimonio de la comerciante pone el foco en una percepción que también preocupa al pequeño comercio y a la oferta complementaria: que una parte de los visitantes siga llegando a Ibiza, pero permanezca menos tiempo y seleccione mucho más dónde y cómo gastar durante sus vacaciones.