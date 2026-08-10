Ca na Negreta apunta al cuadro eléctrico de una lavadora como origen del incendio en Ibiza

El centro de reciclaje y desguace Ca na Negreta ha ofrecido su versión sobre el incendio registrado durante la madrugada de este lunes en sus instalaciones. Según ha explicado José Antonio Pérez, técnico de Medio Ambiente del centro, la revisión de las cámaras de seguridad apunta a que el fuego se habría originado en un cuadro eléctrico situado en la zona donde se encuentran una máquina de limpieza y otros equipos vinculados al lavadero.

De acuerdo con esta versión, las imágenes muestran cómo se inicia una llama en el cuadro eléctrico y cómo posteriormente el fuego se desplaza hacia la zona del lavadero, donde había distintos equipos y materiales. En las proximidades se encontraban también varios bidones, aunque desde el centro precisan que su contenido se había vaciado previamente en los silos destinados a su almacenamiento y tratamiento.

Detectores de humo

Pérez ha señalado que las instalaciones cuentan con detectores de humo, que alertaron rápidamente de la presencia del fuego y permitieron actuar desde los primeros momentos. Según la información facilitada por el centro, cuando llegó el encargado a las instalaciones las llamas ya habían sido prácticamente sofocadas y el incendio había afectado a una superficie aproximada de 30 metros cuadrados.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de los Bomberos de Ibiza, además de agentes de la Policía Local de Santa Eulària y de la Guardia Civil. En el operativo participaron cinco bomberos y un mando, con una bomba y un camión nodriza.

Los trabajos de los bomberos se centraron en extinguir completamente las llamas, asegurar la zona afectada y evitar que el incendio pudiera propagarse a otros puntos de las instalaciones. Una vez controlado el fuego, los efectivos revisaron el área para comprobar que no quedaran focos activos y descartar el riesgo de que pudiera reavivarse.

Durante el incendio se escucharon además varias explosiones y se observaron llamas de cierta intensidad. Algunos vecinos de la zona fueron desalojados de sus viviendas de manera preventiva y pudieron regresar posteriormente una vez controlada la situación y descartado el peligro.

Desde el centro consideran que la rápida detección y actuación evitó que el fuego se extendiera a otras zonas de las instalaciones. La empresa apunta así a un posible fallo eléctrico en el cuadro de la lavadora como origen del incendio, a la espera de que las investigaciones correspondientes determinen de forma definitiva las causas.