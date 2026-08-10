Este hotel de Ibiza celebra el eclipse solar con una noche especial en su 'rooftop'

El Hotel Boutique & Spa Las Mimosas, el refugio de calma y sofisticación de Grupo Mambo en Sant Antoni de Portmany, prepara una velada muy especial para disfrutar del eclipse solar en Ibiza del próximo miércoles 12 de agosto de 2026. Su exclusivo rooftop será el escenario de una experiencia que combinará gastronomía, música y unas privilegiadas vistas sobre la bahía.

La cita comenzará a las 18 horas, con tiempo para instalarse en la terraza y disfrutar del ambiente antes de uno de los acontecimientos más esperados del verano en la isla. La música correrá a cargo de dj Fabiano, que acompañará la tarde con una cuidada selección musical adaptada a una ocasión tan especial.

Desde la terraza de Las Mimosas, los asistentes podrán contemplar la bahía de Sant Antoni mientras disfrutan de una propuesta creada para convertir el eclipse en una experiencia completa, fiel al estilo relajado y sofisticado que caracteriza al establecimiento.

Gastronomía y maridaje en Mimo’s

La propuesta gastronómica llegará de la mano de Mimo’s, el restaurante de Las Mimosas. Para la ocasión, el equipo ha diseñado varios menús con maridaje que reúnen algunas de sus especialidades culinarias junto a una selección de bebidas pensada para acompañar cada elaboración.

Los menús estarán disponibles a partir de 80 euros por persona y permitirán disfrutar de la tarde sin prisas, compartir platos y brindar mientras el cielo de Ibiza se convierte en protagonista.

La combinación de cocina mediterránea, música y vistas convierte esta propuesta en una alternativa para quienes quieran vivir el eclipse solar del 12 de agosto en Ibiza desde un enclave singular de Sant Antoni.

Las reservas pueden realizarse a través del correo electrónico info@lasmimosas.com o en el teléfono +34 971 34 39 23.

Un rooftop para disfrutar del verano en Ibiza

Con 17 habitaciones, spa privado, gimnasio con solárium, piscina y zona chill out, Hotel Boutique & Spa Las Mimosas completa su propuesta de alojamiento con una programación estival que busca atraer tanto a huéspedes como al público local.

Su Sunset Rooftop se ha consolidado además como uno de los espacios protagonistas de su agenda de verano, con propuestas como las noches de cine al aire libre y las sesiones musicales al atardecer de David Moreno, fundador de Pure Ibiza Radio.

Ahora, el eclipse solar suma una nueva cita a esta programación. Una noche en la que gastronomía, música y paisaje se unirán en el rooftop de Las Mimosas para disfrutar de uno de los momentos más especiales del verano ibicenco.