El talento femenino centra la feria 'Viu l'Artesania' de Ibiza: "El arte parece que viene de las manos de mujeres en esta edición"

Este viernes vuelve la feria 'Viu l'Artesania' al puerto de Ibiza, "una fecha señalada y relevante para el sector de las artesanías de la isla de Ibiza", explica Maria Fajarnés, consellera de Promoción económica y empresarial, Cooperación municipal y Recursos humanos, durante la presentación del evento. La séptima edición de este año se celebrará del viernes 14 de agosto al lunes 20 de septiembre en horario de siete de la tarde a medianoche, "para evitar el calor", comenta Isabel Echávarri, presidenta de la Asociación de artesanos de la Pimeef, durante la rueda de prensa de este lunes.

En esta ocasión, participan 19 artesanos como pintores, espardanyers, joyeros, ceramistas o cuirers. Asimismo, "vienen tres nuevas artesanas de tres oficios diferentes", sostiene la consellera: "Una cerera, una bisutera y también se incorpora una espardenyera y encordadora de sillas". En el espacio habrá 17 casetas que ocuparán aproximadamente, 155 metros cuadrados.

Destacan las artesanas

"El arte parece que viene de las manos de mujeres en esta edición", afirma Echávarri. "Se hará de todo, como las espardenyes, que son mucho trabajo, pero igualmente son preciosas y duran mucho, mucho tiempo", sigue Echávarri. "También contaremos con muchas pintoras como Aïda Miró, que hace murales preciosos que se expusieron hasta en Nueva York", recalca antes de añadir: "Tenemos a Lola Hidalgo, que muestra los lugares más bonitos de Ibiza y a Carlota Verni, que crea abanicos con payesas dibujadas que me encantan".

"Tenemos a una ceramista que es maravillosa: hace los platos y todos los complementos para restaurantes de lujo de toda Europa y también para los mejores de Ibiza. Me encantan las cosas que hace y será una novedad para ver", sostiene Echávarri.

Comenta también que la feria estará "dividida en dos partes": "Hemos hecho dos turnos, porque para el primero habrá gente nueva que no estará aún. Yo en esta edición haré la segunda parte también, porque hay algunas cosas que no da tiempo de hacer, que son muy trabajadas y requieren de mucho tiempo".

Además, destaca el calor como problema: "Este año está difícil, pero se verá una feria bonita igual". Aun así, "habrá tiempo de venir, pasear y mirar todo", afirma la artesana.

Temporada de verano "difícil"

Echávarri afirma que esta temporada "está siendo difícil" para los artesanos. Justifica este hecho con que el clima "es muy fuerte" este año. Además, pone énfasis en el Mundial de Fútbol que se celebró hasta el 19 de julio: "Las ventas eran un poco más bajas, porque la gente estaba con otras actividades", considera la artesana.

Tras el Mundial, cree que la cosa "empieza a ir un poco mejor": "Creo que cuando acabe de la temporada la gente estará contenta. Yo al menos, no es que haga muchas cosas, pero todo lo que se hace, se vende. Al final, toda nuestra oferta son cosas diferentes. Es todo original y nuevo", recalca la presidenta de los artesanos.

Ibiza: tierra de talento

"La principal novedad es que este año tendremos grupos musicales ibicencos todos los jueves", comenta Fajarnés. En la anterior edición, hubo actuaciones musicales los jueves alternos. Los tres grupos ibicencos que está previsto que toquen son Eivissa Escènica, Blue Yatoo y Maler Music. Para la consellera, "es una manera de darle apoyo al sector musical de la isla y, sobre todo, sirve para dinamizar y que la gente se aproxime más al mercado donde los artesanos puedan enseñar y mostrar sus creaciones".

"Ibiza es una tierra de talento, de creatividad y, por parte del Consell Insular, llevamos muchos años trabajando para darle visibilidad a este sector", asegura Fajarnés. "Es un sector que se encuentra en constante crecimiento: cuando entramos a gobernar en el Consell teníamos a 120 artesanos y, en la actualidad, tenemos a más de 250", presume. "Además de importante para la isla, es un sector en constante crecimiento", mantiene la consellera.

"Creo que los artesanos están agradecidos con que el Consell trabaje para darles visibilidad", indica antes de seguir: "A lo largo de esta legislatura hemos dado una serie de ayudas para que puedan ir a ferias, para que puedan comprar material. También se está haciendo una tarea muy importante por parte de la ponencia técnica para dar las cartas de artesanos a estos profesionales".

El mercado está organizado por el Consell, a través de Fecoev, y cuenta con la colaboración de la Autoritat Portuària de Balears y Pimeef.