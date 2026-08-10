Eclipse en Ibiza: Sant Joan diseña un dispositivo extraordinario ante la "elevada afluencia" de visitantes

El Ayuntamiento de Sant Joan desplegará el miércoles un dispositivo extraordinario de seguridad y movilidad con motivo del eclipse solar total, ante la previsión de "una elevada afluencia de personas" en distintos puntos del municipio para observar este fenómeno astronómico. El operativo contará con Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, controladores de acceso, medios sanitarios, vigilancia aérea y recursos de rescate marítimo.

El dispositivo prestará especial atención a Na Xamena, Benirràs, es Caló de s’Illa, Cala Xarraca, Portinatx y el Far des Moscarter, zonas en las que se prevé una mayor concentración de visitantes y desplazamientos en vehículo particular.

La planificación contempla la participación de siete agentes de la Policía Local, ocho voluntarios de Protección Civil y cuatro controladores de acceso, además de la colaboración de la Guardia Civil a través de unidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana. El operativo contará también con diferentes vehículos, una unidad de drones, una embarcación de rescate, una ambulancia y una grúa.

El dispositivo estará dirigido por el oficial jefe de la Policía Local y se organizará por sectores, con recursos distribuidos entre los principales puntos de observación y comunicación permanente con la Jefatura. En caso necesario, se mantendrá además la coordinación con el Puesto de Mando Avanzado previsto en Sa Coma.

Uno de los principales aspectos del operativo será la regulación de la movilidad. No se han establecido horas prefijadas para los cortes de tráfico, que únicamente se activarán cuando las circunstancias de seguridad, la intensidad del tráfico o la ocupación de las zonas de estacionamiento lo hagan necesario.

Coordinación con otros servicios de emergencia

Entre los puntos susceptibles de regulación se encuentran la carretera de Benirràs, el acceso a Na Xamena, el acceso a Cala Xarraca, la zona Portinatx-Far des Moscarter y diferentes carreteras secundarias de acceso. El dispositivo podrá incorporar otros puntos de control en función de cómo evolucione la jornada.

La activación y desactivación de estas medidas será determinada por el responsable del operativo en coordinación con el resto de organismos de emergencia. La Policía Local ha identificado entre los principales riesgos de la jornada la saturación de las carreteras, los estacionamientos indebidos, los accidentes de circulación, los golpes de calor, los incendios forestales, las caídas en zonas de acantilado, las incidencias sanitarias y los posibles rescates en el litoral.

Por este motivo, el dispositivo tendrá "un carácter eminentemente preventivo y garantizará en todo momento la prioridad de acceso para ambulancias, Bomberos y Guardia Civil". "El Ayuntamiento pide la máxima colaboración y responsabilidad ciudadana, especialmente en los desplazamientos y estacionamientos, y recomienda seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y del resto de efectivos desplegados", reclaman las autoridades municipales.