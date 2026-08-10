Sucesos
Detenida en Ibiza una asistenta de hogar por sustraer joyas valoradas en casi 15.000 euros
La Policía Nacional recupera las piezas, que habían sido vendidas y fueron reconocidas por la víctima en dependencias policiales
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a una mujer como presunta autora de un delito continuado de hurto por sustraer joyas en el domicilio en el que trabajaba como asistenta de hogar. Según ha informado el cuerpo policial, la investigación ha sido desarrollada por agentes especializados en delitos contra el patrimonio de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza.
Las pesquisas comenzaron a principios de julio, después de que una persona dependiente acudiera a dependencias policiales acompañada de varios familiares para denunciar la desaparición de distintas joyas de uso habitual. La víctima manifestó que echaba en falta las piezas desde hacía varios meses.
A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron la investigación y detectaron la venta de joyas que coincidían con las descripciones aportadas por la denunciante. Las piezas fueron intervenidas y trasladadas a dependencias policiales, donde la víctima las reconoció como suyas. Su valor ronda los 15.000 euros, según la Policía Nacional. Tras ser identificadas, las joyas fueron devueltas a su propietaria.
La investigación permitió determinar que la presunta autora habría aprovechado su trabajo como asistenta de hogar en el domicilio de la víctima para sustraer las joyas de manera continuada. La mujer fue finalmente detenida y puesta a disposición judicial para su posterior enjuiciamiento.
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