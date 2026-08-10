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Detenida en Ibiza una asistenta de hogar por sustraer joyas valoradas en casi 15.000 euros

La Policía Nacional recupera las piezas, que ya se habían vendido y la víctima las reconoció en dependencias policiales

Comisaria de Ibiza.

Comisaria de Ibiza. / P.N.

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Redacción Digital

Ibiza

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a una mujer como presunta autora de un delito continuado de hurto por sustraer joyas en el domicilio en el que trabajaba como asistenta de hogar. Según ha informado el cuerpo policial, la investigación la han desarrollado por agentes especializados en delitos contra el patrimonio de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza.

Las pesquisas comenzaron a principios de julio, después de que una persona dependiente acudiera a las dependencias policiales acompañada de varios familiares para denunciar la desaparición de distintas joyas de uso habitual. La víctima manifestó que echaba en falta las piezas desde hacía varios meses.

A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron la investigación y detectaron la venta de joyas que coincidían con las descripciones aportadas por la denunciante. Las piezas fueron intervenidas y trasladadas a dependencias policiales, donde la víctima las reconoció como suyas. Su valor ronda los 15.000 euros, según detalla la Policía Nacional. Tras ser identificadas, las joyas se devolvieron a su propietaria.

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La investigación permitió determinar que la presunta autora habría aprovechado su trabajo como asistenta de hogar en el domicilio de la víctima para sustraer las joyas de manera continuada. La mujer fue finalmente detenida y puesta a disposición judicial para su posterior enjuiciamiento.

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