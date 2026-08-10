Sucesos
La búsqueda de Antoni Escandell en Sant Joan, sin novedades
Escandell desapareció el pasado 31 de julio en la zona del Camí d'en Vidal, en Sant Joan
Nueve días dura ya la búsqueda de Antoni Escandell Torres, de 82 años, quien padece alzhéimer y desapareció sin dejar rastro el pasado 31 de julio en la zona del Camí d'en Vidal, en Sant Joan. Durante los primeros días de búsqueda se instaló un Puesto de Mando Avanzado en el terreno de la familia de Escandell, conformado por agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil.
Pasados los primeros días, la búsqueda continúa con efectivos repartidos por turnos. En la búsqueda participan también los vecinos, familiares y hasta integrantes de la Federación Balear de Caza, con perros adiestrados.
De momento, no se han encontrado pistas significativas sobre su paradero. Las labores de búsqueda continúan a diario en la zona de Can Taronges, donde residía, y en los caminos aledaños que solía frecuentar durante sus numerosos paseos.
Escandell es una persona muy querida en Sant Joan, ya que trabajó durante muchos años como conductor del autobús que une Santa Eulària con la Cala de Sant Vicent y Portinatx, y ayudó a fundar la Colla de Labritja.
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