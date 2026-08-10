Así fue el complicado rescate de los Bomberos de Ibiza en s’Ullal de na Coloms

Los Bomberos de Ibiza rescataron el viernes por la noche a una senderista, de unos 30 años, que había sufrido un golpe de calor en la zona de s’Ullal de na Coloms, conocida como la Cueva de la Luz, en el municipio de Sant Antoni. Según ha informado el cuerpo insular, que ha colgado en sus redes sociales el vídeo del rescate, una vez confirmada la situación se activó el Grupo de Rescate Vertical (GRV). A su llegada, los bomberos organizaron la búsqueda por diferentes itinerarios hasta localizar a la persona accidentada.

Los especialistas del GRV realizaron la instalación de cuerdas necesaria y las maniobras de rescate para evacuar a la víctima desde una zona de difícil acceso hasta un lugar seguro. Posteriormente, la persona rescatada quedó a cargo de los servicios sanitarios, que se ocuparon de su traslado al hospital.

Las advertencias de los Bomberos

Tras la intervención, los Bomberos de Ibiza han recordado la importancia de extremar la precaución antes de salir a la montaña o a zonas de difícil acceso. Entre sus recomendaciones figuran ir acompañado siempre que sea posible, informar a una persona de confianza sobre la ruta prevista y la hora aproximada de regreso, consultar previamente la duración y dificultad del recorrido, llevar el teléfono cargado, utilizar calzado adecuado y ropa adaptada al terreno, portar agua suficiente y llevar una linterna si existe la posibilidad de que se haga de noche.

El cuerpo insular también aconseja no salirse del itinerario previsto si no se conoce bien la zona y recuerda que, en caso de emergencia, debe llamarse al 112.

La zona de s’Ullal de na Coloms, muy popular en las redes sociales, fue el escenario en 2023 de la muerte de un joven médico de 28 años que se lanzó al mar y luego no pudo subir por la cuerda. Se trata de una de las seis zonas de riesgo para excursionistas catalogadas por los Bomberos de Ibiza en 2023 en función d elos rescates que allí se había realizado en los últimos años.

Se trata de un punto de accidentes por los saltos al agua con malas caídas, imposibilidad para poder subir por la cuerda instalada para salir del agujero, pérdida por desorientación en el retorno de la ruta, torceduras de pie por calzado no adecuado y cansancio físico por la exigencia del recorrido. Este punto es especialmente conflictivo por la publicidad que se hace en las redes sociales, según los Bomberos.