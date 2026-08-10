Vídeo
Un coche cae al mar en Caló des Moro en Ibiza
Un usuario de internet denuncia la existencia de una rampa muy resbaladiza
Un Range Rover blanco ha caído al mar en Caló des Moro, en el municipio de Sant Antoni. La imagen del vehículo dentro del agua se ha difundido en diferentes cuentas de Instagram, entre ellas @isalders_ibiza y @exponiendoenibiza.
“¡Ahí no puedes aparcar, colega!”, bromea @isalders_ibiza, que publicó este domingo un vídeo en el que se observa el todoterreno sumergido a poca profundidad, con las luces encendidas y una persona junto al vehículo intentando abrir la puerta.
Varias personas contemplan la escena desde la costa, entre ellas un hombre sentado en una silla de playa y otro situado sobre las rocas. Cerca del coche flota también una pequeña zódiac con dos ocupantes.
Comentarios jocosos
Los comentarios jocosos a la publicación no se han hecho esperar. “La locura de mitad de temporada realmente ha comenzado”, “nuevo yate en Ibiza”, “nuevo Range Rover yate”, “ahí no se puede aparcar” o “¿híbrido?” son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios en redes sociales.
También ha habido comentarios críticos con el estado de la zona. “Esa es la rampa para barcos de Sant Antoni: una porquería, empinada y resbaladiza; por desgracia, le puede pasar a cualquiera. Es una lástima que Sant Antoni no mejore la situación. Mis condolencias”, señala uno de los usuarios.
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