Los vertidos atribuidos al aeropuerto de Ibiza obligan a mantener la playa de es Codolar cerrada a los bañistas

Es Codolar es el escenario de un nuevo vertido de aguas fecales en las playas de Ibiza. El pasado viernes, 7 de julio, el Ayuntamiento de Sant Josep cerró un tramo de la playa al público, justo donde desemboca el Torrent des Cirer, el más afectado, tras recibir los resultados de un análisis de laboratorio que halló valores por encima de lo permitido de Escherichia coli y enterococos intestinales. El Ayuntamiento informó de que esta parte del litoral incluida en el Parque Natural de ses Salines continuará cerrada hasta que se detecten valores que no pongan en riesgo a los bañistas. A pesar de las señales de prohibición que el Ayuntamiento colocó en la playa, algunos bañistas insisten en meterse en el agua. Al final del torrente, donde casi llega a unirse con el mar, una capa verde recubre las aguas de un pequeño estanque y desprende un olor putrefacto.

Dos personas se bañan pese a la prohibición / Jerónimo Marín Palacios

Acusaciones de varias asociaciones

El mismo 7 de julio, un grupo de asociaciones civiles (GEN, Amics de la Terra, Aliança per l'Aigua, Associació de Veïns de sa Caleta y la Associació de Veïns Rafael Trobat, entre otras) decidieron denunciar públicamente el mal estado de la depuradora del aeropuerto, situada junto a es Codolar: el agua procedente de la depuradora, advirtieron, "supera en 17 veces los parámetros legales establecidos" en materia de concentración de materia fecal tras ser depurada. Según el portavoz de Aliança per l'Aigua, Rafael Tur, los vertidos de aguas fecales, que desembocan en el Parque Natural de ses Salines, son fruto del mal uso por parte de Aena de la depuradora ubicada en el Torrent de sa Font.

Los ecologistas denuncian el mal uso de la depuradora por parte de Aena / Jerónimo Marín Palacios

Tur detalla que el aeropuerto se abastece de agua subterránea, que contiene agua salada. "Para desalarla, se lleva a cabo un proceso con una desaladora que no está aprobada ya que no tiene autorización y tiene una proporción de 50/50. Los residuos que se desechan acaban en algún punto del Parque Natural, lo que es ilegal". Tur confirma que llevarán el caso a la Fiscalía.

La respuesta de AENA

Desde Aena, a preguntas este domingo de Diario de Ibiza, respondieron remitiendo al comunicado que enviaron en respuesta, el viernes, a la denuncia de las asociaciones: "el Aeropuerto de Ibiza se abastece exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada". "Los volúmenes de captación", añade, "se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes".

El vertido ha sido acordonado por la administración local / Jerónimo Marín Palacios

Este vertido, que se atribuye al aeropuerto, se produce tras la polémica creada por el proyecto de ampliación de la terminal, presupuestado en 16,2 millones de euros. La noticia cayó como una bomba entre los ciudadanos de la isla, quienes temían un aumento del tráfico de pasajeros. La medida puso en contra a las administraciones locales hasta que Aena confirmó que no habrá un aumento del número de pasajeros, sino que la ampliación está dirigida a aumentar la seguridad y las zonas VIP.