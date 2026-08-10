Las 250 bicis solidarias de Ibiza recogidas por Alba Pau para niños de África ya circulan por Senegal: "No puedo dejar de llorar"

Esta noche, la del 10 al 11 de agosto, será la primera que Alba Pau, empresaria y filántropa de Ibiza, dormirá tranquila en los últimos once meses. Las más de 250 bicis que recogió para entregarlas a la escuela Mare Paule Lapique, en Senegal, han llegado a su destino. "Cuando me han dicho que ya estaban allí no podía dejar de llorar", comenta Pau minutos después de que las monjas españolas que gestionan la escuela le hayan llenado el móvil con fotos y vídeos de los chicos de la escuela montando en esas bicis que donaron para ellos vecinos de la isla.

"Después de once meses ya están allí", afirma la empresaria, que explica que las bicicletas llegaron a Dakar, la capital del país, hace "cinco o seis días", pero no ha sido hasta este lunes cuando han llegado al centro. "Se celebraba una fiesta y hasta ahora no las han dado", comenta Alba Pau, que asegura que la entrega de estos vehículos de dos ruedas es "lo más difícil" que ha hecho en su vida. Según relata, en Senegal, tras el cambio de gobierno, "no dejan entrar chatarra, productos de segunda mano", lo que supuso que las bicicletas se quedaran paradas durante diez meses. "Como he repetido un millón de veces, Ibiza es totalmente solidaria. Los ibicencos han sido quienes han donado estas 250 bicis; lo que pasa es como siempre, la burrocracia, porque no tiene otro nombre, nos ha hecho esperar diez meses", critica.

Los chicos, con las bicis recién bajadas del contenedor. / A. Pau.

El objetivo de estas bicis es facilitar el día a día a los niños y adolescentes de la zona, que en algunos casos tienen que caminar "una hora y media" para llegar al centro. "No van simplemente a aprender, van a comer", destaca la empresaria, que hace hincapié en la ayuda "brutal" que ha recibido esta iniciativa que desarrolla junto a la Fundación Conciencia. Finalmente, a pesar de que en algún momento pensó que no sería posible que las bicis circularan por Sanghé, la localidad en la que se encuentra el centro, todo se compuso gracias a la ayuda de no pocas personas. Entre ellas, una doctora que acude regularmente al país para operar a enfermos, relata.

Niños que caminan hora y media para un plato caliente

"He sufrido tanto...", lamenta Alba Pau, que ya se veía teniendo que devolver las bicicletas una por una a las personas que las donaron, algo que le hubiera dolido en el alma. Los alumnos de la escuela Mare Paule Lapique ya han escogido sus bicicletas. Nada más recibirlas no pudieron reprimir el deseo de montarse en ellas y probarlas por los alrededores del centro. Ahora, las que han sobrado, se ofrecerán a escolares de otros centros educativos de la zona que también tienen que recorrer largas distancias para llegar a sus escuelas.

Los chicos se disponen a abrir el contenedor cargado de bicis. / A. Pau.

Todas las bicicletas, arregladas y listas para circular, estaban ya el 14 de febrero, pero no fue hasta hace unas semanas cuando estuvo completado todo el papeleo y los permisos. Pau tocó todas las puertas que se le ocurrieron: desde el empresario y exministro Abel Matutes hasta la Casa Real.

"De momento, aparco lo de las bicis", afirma Alba Pau cuando se le pregunta si después de las complicaciones que han surgido le han quedado ganas de repetir experiencia. De hecho, explica, esta misma semana la han llamado para ofrecerle bicicletas y ya ha dicho que, por el momento, no tiene previsto mandar otro contenedor con estos vehículos rumbo a África. "Estamos en plena temporada, organizando la cena anual de Conciencia en Cala Bassa y preparando ya la fiesta de Navidad", justifica la empresaria, que no quiere ni pensar en todos los problemas, papeleos y barreras que han tenido que superar para que las bicis llegaran a su destino. "Lo que querían era que compráramos 300 bicicletas nuevas en el Decathlon y que las mandáramos para allí", afirma la empresaria. "África es África", señala antes de insistir —"ya estoy tranquila"— mientras continúa viendo las fotografías y vídeos de los niños, muy sonrientes, montados en sus nuevas bicicletas. Y una de las monjas mirándolos embelesada.