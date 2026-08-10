La ballada en la Cova de Santa Agnès ya tiene fecha y hora de celebración

La Cova de Santa Agnès acogerá la tradicional ballada pagesa a cargo de Sa Colla de Portmany como parte de las fiestas de Sant Bartomeu el 15 de agosto a las 20 horas. El Ayuntamiento de Sant Antoni indica en un comunicado que la jornada comenzará con una misa oficiada por el obispo, seguida de la actuación acompañada de una degustación de productos típicos ibicencos.

Esta será la segunda edición de la celebración desde su recuperación, una iniciativa impulsada por Sa Colla de Portmany con el objetivo de restaurar una de las tradiciones más antiguas vinculadas a las fiestas de Sant Bartomeu y a la devoción popular por Santa Agnès.

Un enclave de valor patrimonial

La Cova de Santa Agnès, también conocida históricamente como Cova Santa, es un enclave de gran valor patrimonial y religioso. Documentos históricos recogen que durante siglos fue un lugar de culto y peregrinación y que ya en el siglo XVIII se celebraba en sus alrededores una importante fiesta popular con misa, procesión y una gran ballada pagesa. La tradición se mantuvo hasta el año 1865 y congregaba a vecinos de distintos puntos de la isla.

Con la recuperación de esta celebración, Sa Colla de Portmany pretende contribuir a la conservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de Ibiza. Así, recupera una manifestación festiva que forma parte de la historia del municipio y de sus celebraciones antiguas.

Información de acceso

El Ayuntamiento informa de que, por motivos de seguridad y accesibilidad, no estará permitido aparcar en las inmediaciones de la cueva. Recomienda a los asistentes utilizar el estacionamiento de Can Coix, desde donde se podrá acceder a pie hasta el lugar de la celebración. También invita a vecinos y visitantes a participar en esta cita con la cultura popular ibicenca, que une tradición, patrimonio e identidad en un espacio de gran significado histórico para Sant Antoni.