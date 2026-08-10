La artista de Ibiza Irene de Andrés explora en forma de ensayo visual dos ciudades vacacionales obreras de España y Portugal

Irene de Andrés lleva dos años buceando en la historia de dos complejos vacacionales construidos para organizar el tiempo libre de la clase trabajadora: la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, inaugurada en 1938 por la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho; y la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, abierta en 1962 por la Obra Sindical de Educación y Descanso. El resultado de esta investigación se ha traducido, entre otras cosas, en la obra ‘Por un lugar en el sol’ (Concreta), disponible ya en preventa.

Es la primera vez que la artista ibicenca se atreve con una publicación de estas características y, además, con una editorial. La autora la considera «un libro de artista y, al mismo tiempo, un ensayo». Según apunta, «tiene más contenido teórico» que anteriores trabajos, como, por ejemplo, ‘El barco no espera’, coescrito con Marta Ramos-Yzquierdo, y, por ello, «ha supuesto un verdadero reto».

La temática en torno a la que gira ‘Por un lugar en el sol’ no es una novedad en la trayectoria de la creadora ibicenca. De Andrés lleva muchos años indagando sobre organizaciones estatales dedicadas a controlar el tiempo libre de la clase trabajadora que existían en las dictaduras europeas. Cita entre ellas la Opera Nazionale Dopolavoro, creada en 1925 en la Italia de Mussolini. «Fue la primera entidad de esta índole que se creó. Luego el modelo lo copió Alemania en los años 30 con el Kraft durch Freude, Fuerza a través de la Alegría en castellano», explica antes de mencionar el proyecto artístico que dedicó a Prora, un enorme complejo turístico levantado por el régimen nazi en 1936 en la isla alemana de Rügen.

En esta ocasión, De Andrés quiso poner el foco en Portugal y España, «muy centrados en el turismo y con sistemas dictatoriales con muchos paralelismos». En el país luso, la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho nació en 1935 y una de sus primeras obras fue la construcción de la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol, en la costa de Caparica.

Por su parte, en España, en 1939 se creó una versión patria de la Opera Nazionale Dopolavoro, que se llamó, en un principio, Alegría y Descanso. Uno de los resorts obreros que impulsó fue la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella.

«Con el ensayo visual ‘Por un lugar en el sol’ quería profundizar más en el diálogo entre estas organizaciones de Portugal y España que pervivieron después de la Segunda Guerra Mundial y escogí estas dos colonias vacacionales porque me parecían representativas y porque ambas siguieron funcionando después de las dictaduras», apunta la autora.

De hecho, la de Caparica todavía está en marcha y la de Marbella se cerró en 2023. Para su proyecto, señala, las visitó en varias ocasiones con la intención de fotografiarlas y filmarlas. En el caso de la Ciudad Residencial Tiempo Libre solo pudo hacerlo por fuera porque la Junta de Andalucía no le dio permiso para acceder a su interior.

Una de las dos portadas de la publicación de Irene de Andrés. / Concreta

En sus inicios, estas ciudades de vacaciones, que tenían piscinas, áreas deportivas, comedores comunes e incluso capillas, se enmarcaban «en programas que se vendían como si fueran dirigidos al campesinado y a los trabajadores más desfavorecidos, pero, en realidad, solo podía disfrutar de estos resorts la clase trabajadora media», asegura.

Con el transcurso de las décadas y con la llegada de la democracia, cuenta, estas infraestructuras se reciclaron y renovaron. La ciudad vacacional de Caparica, gestionada ahora por la Fundación Inatel, «pasó de tener pabellones para alojar a los visitantes a convertirse en hotel más al uso abierto a todo el mundo y con precios similares a los de otros alojamientos turísticos de la zona». La colonia vacacional de Marbella, con bungalós repartidos en un jardín-bosque, pasó a formar parte de la Junta de Andalucía, que llegó a un acuerdo con CCOO y UGT para que gestionaran un 50% de las plazas, que se destinaban «a familias numerosas o sin recursos económicos».

El formato

‘Por un lugar en el sol’ tiene formato de díptico y cuenta con dos portadas. Si el lector abre el libro por un lado, se encuentra con toda la información sobre la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, en castellano. Si escoge el lado contrario, podrá contemplar las imágenes y el texto dedicados a la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol, en este caso en portugués. En la parte central de la obra hay un mosaico que une las dos colonias.

Las imágenes también tienen mucho protagonismo. Cada capítulo comienza con postales, folletos o fotografías, algunas tomadas por la autora, otras de archivo; y, a continuación, está la información que contextualiza este material gráfico. De Andrés resalta que en este proyecto «ha habido mucha colaboración», haciendo mención a las imágenes que le han proporcionado, por ejemplo, familias de Málaga.

Asimismo, recuerda que esta publicación se engloba dentro de un proyecto más amplio, «financiado por las becas de investigación científica y creación cultural Leonardo de la Fundación BBVA». Parte de este trabajo ya se pudo contemplar el pasado mes de marzo en la feria de arte contemporáneo ARCO, en Madrid.

A partir de septiembre, el libro de la artista ibicenca ya estará disponible en librerías. De hecho, el día 10 del próximo mes De Andrés inaugurará el proyecto en su galería Juan Silió, en Madrid, en el marco del evento Apertura Madrid Gallery Weekend. Allí presentará el ensayo visual y se podrá ver el trabajo al completo, incluyendo la obra gráfica y las piezas audiovisuales.

La artista ibicenca cuenta que ‘Por un lugar en el sol’ también formará parte de la tesis doctoral que está desarrollando en la facultad de Bellas Artes de Madrid.