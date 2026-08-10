Aeropuerto de Ibiza: la solución de quien huye y el problema de quien llega

En plena temporada alta, el aeropuerto de Ibiza está abarrotado este domingo. Como es lógico, teniendo en cuenta que la isla vive del turismo, excluyendo a trabajadores y a quienes acuden a recoger a sus amigos y familia, hay una cantidad notablemente baja de ibicencos dispuestos a ir en contra de la corriente y huir del lugar al que todos quieren llegar. Pero aun así algunos hay, aunque sin intención de viajar demasiado lejos. Al contrario que los nativos del también mediterráneo pueblo de Italia, que llegan despreocupados, como todos los veranos, sin ser conscientes de que en breve es posible que la terminal de es Codolar aplique las medidas que el Gobierno de España pronto impondrá sobre sus vuelos, en respuesta a las restricciones de su Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta.

Este fin de semana, la previsión de movimientos aéreos de Aena se queda a medio camino entre las de Menorca y las de Mallorca, como siempre, con 417 movimientos el viernes, 470 el sábado y 443 este domingo 9 de agosto. Estos números son ligeramente inferiores a los del mismo fin de semana del año pasado, que quedaron en 476, 503 y 448, respectivamente, por lo que, sobre todo el viernes, se hn reducido bastante la actividad en la terminal de un año para otro. Esto, sin embargo, no quiere decir que se hayan eliminado vuelos con destinos atractivos para el viajero local, al que parece interesar especialmente el turismo nacional.

"No me gusta Ibiza en verano"

Es el caso de Marta, que planea volar a Cádiz, de donde es, para estar con su familia: "Me voy porque Ibiza no me gusta en verano". Esto, afirma, es debido a la masificación y gentrificación a la que está sometida la isla particularmente en temporada turística, algo a lo que ningún ibicenco es ajeno. Señala que le gusta más en invierno. Por otro lado, comenta que también busca reunirse con la familia por sus hijos.

Cambiar el escenario insular por unas vacaciones al lugar de procedencia no es algo extraño: es lo mismo que hace una mujer que regresa una temporada a Soria. Aunque no es siempre el caso: un hombre con una camiseta estampada con la típica sargantana ibicenca y acompañado por una mujer cuenta que se van de vacaciones a Burgos, pero no por ser de ahí: "Nos vamos a ver el eclipse", explica en referencia al eclipse solar total que cruzará la Península Ibérica desde Galicia y llegará a las Baleares, pero que será más visible en las zonas elevadas de la península. Añade, además: "Y a comer bien".

Enormes colas de facturación en el aeropuerto de Ibiza / J.A. Riera

Italianos antes de la tormenta

A pesar de todo, se ven pocos ibicencos en el aeropuerto y esos pocos van con prisa para llegar a tiempo al avión. En las colas de facturación hay un número aplastante de turistas, sea en la aerolínea que sea, incluso las que mueven más vuelos a nivel nacional como Vueling o Iberia. Esto se da hasta en la cola de UepFly, que opera exclusivamente en el archipiélago balear. Estos turistas son de nacionalidades variadas: hay británicos, franceses, alemanes... Y muchos italianos también, que aún no han tenido que enfrentarse en Ibiza a los controles que está empezando a imponer el Gobierno en otros aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia.

Es una respuesta a los controles impuestos por Italia desde el 1 de agosto tras la crisis migratoria de Ceuta, y que en principio se mantendrán hasta el 7 de septiembre. Los controles por parte de España se pusieron al principio únicamente en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, aunque ya están también en otras comunidades y pronto llegarán a Baleares, lo que podría afectar bastante al mercado turístico al ser Italia uno de los mercados turísticos más importantes para las Pitiusas.

Estas medidas no serán de mucho agrado para los visitantes italianos, o al menos es lo que considera un pasajero de esa nacionalidad que, al ser preguntado sobre los controles realizados por la Policía, se baja el labio inferior para mostrar la palabra 'police' tatuada en su interior. Inmediatamente después, se levanta el labio superior para enseñar el mensaje completo: 'fuck the'.