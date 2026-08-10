Aena se defiende de las acusaciones de vertidos de aguas fecales en el Parque Natural de Ibiza y matiza que en ocasiones puede escaparse "algo de agua ya tratada"

Aena ha salido al paso de las acusaciones de vertidos de aguas fecales atribuidas a la terminal de Ibiza en la playa de es Codolar, en el Parque Natural de ses Salines, e indica que las analíticas de la depuración previas a julio "no se han detectado anomalías". Aunque los resultados de las comprobaciones de ese mes todavía no están disponibles, la empresa reconoce que en ocasiones de alto consumo o tormentas, puede llenarse alguno de los aliviaderos de las sucesivas etapas de depuración lo que, reconoce, puede suponer que se escape "algo de agua". Sin embargo, este supuesto es inocuo, ya que el caudal que se pierde es "ya tratado", defiende.

De todas maneras, la sociedad indica que la depuradora reutiliza el agua para riego después de su recogida, lo que puede reducir "notablemente" el consumo de este recurso. Además, tiene en sus planes ampliar la depuradora del aeropuerto y baraja la posibilidad de disminuir el caudal de agua vertida por los aseos de la terminal.

También apunta que el torrente que traslada el material fecal hasta la playa de es Codolar podría haber recibido el caudal residual de muchas fuentes. Así que el curso de agua "está junto a diferentes instalaciones, no solo las aeroportuarias que también pueden estar originando vertidos ocasionales".