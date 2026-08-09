Temporada alta en Ibiza: cuando bajas por la escalera hacia el mar... cuando querías subir

En Ibiza, durante el verano, puede pasar de todo. Y si no, que se lo digan al protagonista de uno de los últimos vídeos compartidos por la cuenta de Instagram @ibizatheparadise, que ha dejado una de esas escenas tan inesperadas como divertidas que regala la temporada.

Las imágenes fueron grabadas en el puerto de Sant Antoni, junto a una de las embarcaciones que realizan excursiones por la bahía. En el vídeo se observa a un joven al borde del muelle calculando un salto perfecto hacia la escalera de acceso al barco, situada en su popa pero recogida.

Pero el salto, cuando decide ejecutarlo tras tantos cálculos, no sale exactamente como tenía previsto. Logra llegar hasta la escalera, pero lo que no sabía es que no estaba asegurada y, al intentar subirse a ella, esta cede y se desliza hacia el mar por la proa.

Por suerte, la escena queda en un momento cómico y en otra de esas anécdotas que circulan por las redes sociales durante los meses de verano en la isla. La publicación acompaña las imágenes con el mensaje 'Ibiza am on me way' ('Ibiza, allá voy'), una frase que, viendo el desenlace, termina dando todavía más sentido al vídeo.