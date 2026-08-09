Un radar de Ibiza vuelve a colarse entre los 50 más multones del país

Balears aparece en el top ten de las provincias más multadas por la Dirección General de Tráfico. En concreto, las islas se sitúan en el octavo lugar, al haber alcanzado durante el pasado año sanciones por un valor de 18,1 millones de euros, con un incremento del 2,2% respecto a 2024, según el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Este análisis de esta asociación hecho público hace unos días, incorpora también la lista de los 50 radares más ‘multones’ de España, pero en ella no aparece ninguno de Mallorca, pese a que en algún ejercicio estaba incorporado a la misma uno de los instalados en la autopista de Calvià.

El archipiélago solo dispone de uno de estos aparatos en ese ranking de los 50 primeros, y es un habitual en este tipo de informes. Se trata del ubicado en el punto kilométrico 9 de la carretera que enlaza Ibiza y Sant Antoni. Las 28.502 denuncias generadas durante el pasado año lo colocan en el puesto 16 de este listado, y ello pese a haber registrado un notable descenso de los excesos de velocidad detectados frente a los 39.202 de 2024.

Este radar instalado en la red viaria ibicenca es uno de los que más propuestas de sación produce en Balears desde hace años. Como referencia, el radar más ‘multón’ de España se encuentra en Valencia con 90.766 infracciones detectadas.

Un aspecto criticado por AEA en su informe es que la mayoría de las denuncias generadas por los radares se dan en autopistas y autovías, cuando el 70% de los accidentes con víctimas se registran en las carreteras secundarias.

Cataluña y País Vasco, fuera

Este balance de los ingresos conseguidos por Tráfico a través de multas que aplica en las carreteras españolas deja fuera a Cataluña y el País Vasco, cuyas competencias en esta materia han sido transferidas a sus Ejecutivos autonómicos y los controles son realizados por los Mossos d’Esquadra y por la Ertzaintza y no por la Guardia Civil, pero coloca al archipiélago en un lugar muy destacado por lo que a infracciones y sanciones se refiere.

El primer puesto en este ranking lo ocupa al Comunidad de Madrid, con multas por valor de 70,4 millones de euros, a la que siguen Valencia, con 39,7 millones, y Cádiz, con 32,8 millones. El cuarto puesto corresponde a Alicante (28,7 millones de euros), seguida de Málaga (28,3 millones), Sevilla (26,2 millones), Granada (22 millones) y Balears (18,1 millones). Este top ten lo completan Murcia en noveno lugar (17,9 millones) y Pontevedra en el décimo (17,6 millones).

Soria y Ourense, donde menos se recauda

Como referencia, las provincias que registran un menor valor en las sanciones aplicadas por Tráfico son Soria (3,6 millones de euros) y Ourense (3,9 millones).

Balears aparece entre las provincias en las que el valor de las multas se incrementó durante el pasado año respecto a 2024, con un alza del 2,2%, pero se trata de un aumento moderado si se compara con el alza del 71,4% que se ha dado en Granada o con el 38,1% de Alicante, por citar los dos ejemplos más destacados.

La clave de este hecho hay que buscarla en los excesos de velocidad, porque las sanciones aplicadas en las islas fruto de esta infracción alcanzaron el pasado año los 4,3 millones de euros (es decir, prácticamente una cuarta parte del valor de las multas del archipiélago estuvo motivada por pisar en exceso el acelerador del vehículo), lo que supone en este caso un descenso del 8,5% en relación con el ejercicio anterior.

Mientras que en el caso de las dos provincias con el aumento más importante antes señaladas estas cantidades generadas por las velocidades excesivas se elevaron un 166% y un 83%, respectivamente, siempre según los datos de la AEA.