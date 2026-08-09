Falta de personal en Ibiza: el 26,48% de las plazas de la Administración General del Estado quedaron sin cubrir en 2025

En la isla de Ibiza, 244 plazas de funcionarios de la Administración general del Estado quedaron cubiertas el año pasado pero 76 quedaron vacantes: lo que representa el 23,75%. Los datos sorprenden aún más si se analiza la plantilla del personal laboral: 17 plazas quedaron cubiertas mientras que 18 quedaron vacantes: el 51,43%, más de la mitad. La suma de todos los trabajadores, por lo tanto, asciende a 355.

El pasado jueves 16 de julio, Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Balears afirmaba, en una visita a la sede ibicenca para detallar a qué trabajadores públicos de las Pitiüses y Menorca beneficiará el aumento salarial de hasta 500 euros mensuales por el plus de insularidad y cuándo entrará en vigor: «La Administración general del Estado, sobre todo en Ibiza, ha fracasado muchas veces en la asistencia al ciudadano por la falta de personal que padece».

Durante la rueda de prensa presentaron los datos detallados de qué departamentos eran los más afectados con los datos a septiembre de 2025, a la espera de su actualización, aunque tanto Romero como Pedro Homar, secretario general de la UGT de Balears, aseguraron que «no hay mucha variación» con respecto a los de este año.

Total en Ibiza y Formentera

El total de plazas por isla de las que dispone la Administración general del Estado en Ibiza son 355, entre funcionarios y personal laboral. De estas, 94 quedaron sin cubrir en septiembre de 2025, el 26,48% del total.

Sobre Formentera, desde la UGT aclaran que no hay trabajadores de servicios generales de competencia estatal más allá del personal de Correos y del Juzgado de Paz, que depende del Ministerio de Justicia, y que tiene a dos personas en plantilla.

Por categorías, este es el total de las plazas de funcionarios ocupadas en Ibiza: de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 86 y dos de personal laboral; del Ministerio de Defensa, ninguna de funcionarios y dos personal laboral; 22 funcionarios y uno de personal laboral del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueve funcionarios del Ministerio de Política territorial y Memoria Democrática.

Figuran también diez plazas de funcionarios y tres de personal laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social; cinco funcionarios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; 109 y nueve plazas de personal laboral del Ministerio del Interior. Y, además, tres funcionarios de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Hay un total de 2.850 plazas de funcionarios y 279 de de personal laboral de la Administracióndel Estado ocupadas en el conjunto de la Comunitat Autònoma. Pero el total de las plazas tanto ocupadas como pendientes de ocupar a fecha de septiembre de 2025 asciende a 4.312. Dentro de estas, 1.183 quedaron vacantes, un 27,44%.

761 por cubrir en Balears

También por categorías, el total de las plazas de funcionarios ocupadas en Balears de la Agencia Estatal de Administración Tributaria asciende a 727 y otras 34 de personal laboral; 43 funcionarios de la Agencia Estatal de Meteorología; siete de la Agencia Estatal de Seguridad aérea; cien funcionarios y tres plazas de personal laboral del Consejo Superior de Investigaciones científica; 14 funcionarios y 94 de personal laboral para el Ministerio de Defensa, además de 16 plazas de funcionarios y 28 de personal laboral del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Junto a todo este personal, hay que contar con 84 funcionarios y cinco de personal laboral del Ministerio de Hacienda, otros 584 funcionarios y 16 de personal laboral del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 33 plazas de funcionariado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El listado sigue con 122 funcionarios y 12 de trabajadores como personal laboral del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como 223 plazas de funcionarios y 17 de personal laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una de las administraciones con más plantilla en las islas.

Aunque en este apartado destaca el personal en Ibiza del Ministerio del Interior, con nada menos que 827 funcionarios y 55 plazas de personal laboral, entre los que se encuentran los policías nacionales de la comisaría de Ibiza, por ejemplo.

En menor medida, destacan también los treinta funcionarios y los tres empleados como personal laboral del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible y las once plazas de funcionariado del Ministerio para la Transformación digital.

Finalmente, cabe citar las 19 plazas de funcionarios y otras 12 de personal laboral de que dispone en la isla el Ministerior para la Transición Ecológica y Reto demográfico y los 10 funcionarios de Trabajo Penitenciario y Formación para el ·mpleo.

Mallorca y Menorca

En cuanto a Mallorca, las plazas de funcionarios ocupadas ascendieron a 2409, mientras que las de personal laboral se cifran en 236. De las primeras quedaron el año pasado vacantes 720, el 23,01%, un porcentaje ligeramente inferior al de Ibiza. De personal laboral quedaron por cubrir 269 puestos: el 53,27%, lo cual supone un 1,84% más de plazas sin cubrir en esta categoría que la isla pitiusa. El total de plazas en Mallorca es de 3.634, con 989 vacantes: el 27,22%

Menorca es la isla más afectada por la cantidad de plazas vacantes: un 30,96% de todas las ofertadas quedaron sin cubrir, 100 de 323. Eso supone un 4,48% más que en Ibiza.

Mientras que Menorca ocupó unas 197 plazas de funcionarios, quedaron vacantes 68, el 25,66%, 1,91% más que en Ibiza. En cuanto a las plazas de personal laboral, se cubrieron 26, pero quedaron vacantes 32, el 55,17%, 3,74% más que la pitiusa.