Magia, fiesta de la espuma y colchonetas inflables para los vecinos más pequeños por las fiestas de Ibiza

"Ver las caras que ponen los niños". Esto es para Albert Colomer la mejor parte de su trabajo como mago y organizador de eventos como el celebrado este domingo en la plaza Antoni Albert i Nieto de Ibiza. A las 11 horas, las sillas que están colocadas entre dos arboledas, para protegerlas un poco del sol, están repletas con decenas de niños y sus familiares. Todos a la espera de poder disfrutar del espectáculo de magia a cargo de Josemari Alcázar

Tras la función, sobre las 12 horas, empiezan las actividades más esperadas: las colchonetas inflables y la fiesta de la espuma, para combatir las altas temperaturas. Cuando Colomer pregunta a los niños si llevan bañador, la mayoría grita un alegre: "¡Sííí!". También empiezan a esa hora los talleres de manualidades, "para aquellos que no se quieran mojar", señala el organizador. En esta jornada hay actividades para todos los públicos.

Manualidades para todos

"Hay tres hinchables de agua, una portería y cinco talleres, cada uno con una cosa diferentes", explica Nuria Pastor, una de las monitoras del taller de 'atrapasueños'. "Utilizando diferentes palitos que decoramos con rotuladores pueden formar su propio atrapasueños", comenta Asun.

Todas las monitoras forman parte de la Asociación S'Espurna: "Es una empresa que forma monitores y después esos monitores trabajan en todo lo que pide el Ayuntamiento", resume Pastor. "Ahora mismo, la mayoría estamos haciendo actividades por las Festes de la Terra", añade la joven: "Estos días los monitores son muy importantes porque organizamos y supervisamos todo tipo de actividades, como estas cinco casetas de manualidades. También hay monitores en los conciertos o actividades deportivas, por ejemplo".

Ambas comentan que "la mayoría" de los que trabajan en S'Espurna son profesores. "Yo soy tutora de tercero y cuarto de Sa Real y ahora, como tengo tiempo libre y me apetece, pues vengo", pone como ejemplo Asun. "Yo soy profesora de Secundaria de las asignaturas de letras y este curso he trabajado en la Escuela Oficial de Idiomas", afirma Pastor.

"El niño lo hace, lo decora y todo, aunque es verdad que si es muy pequeño le ayudamos, claro está", explica por su parte Paula Avellaneda, que estudia para ser enfermera en Ibiza, sobre el taller de mariposas voladoras al que está asignada. También hay talleres de cuadros de conchas, de abanicos y de collares de pajitas, entre otros.

'Show' de magia

Durante la hora de espectáculo no hay ni un momento para bajar la guardia: el mago Josemari no para de sacarse ases de la manga. Ahora utiliza un ninot, llamado Coco, que también es mago y hace desaparecer pañuelos, para la absoluta desgracia de Elena, una pequeña ayudante del público que se supone que le tiene que avisar para evitar que el bicho naranja se los zampe sin remedio. La niña se sorprende cada vez que grita en el micrófono para dar la alarma al mago: su voz cambia de ser aguda, como la de una niña de nueve años, a la voz grave de un adulto. Hasta el mago bromea: "¿Cuántos años me has dicho que tienes?".

Otro de sus trucos más cómicos consiste en interpretar cartas con los populares emoticonos de WhatsApp. Los chistes van dirigidos a los adultos presentes, que no paran de desternillarse cuando explica la popular película Harry Potter con esta imaginería: Ron, el personaje, es representado por una copa de licor, mientras que "otro inglés" es una jarra de cerveza y Harry Potter es el emoticono que vomita, "Harry Pota".

Lo más entrañable y divertido del espectáculo se produce cada vez que necesita a un nuevo asistente y le pide el nombre a alguno de los voluntarios. Uno de los niños le da el suyo: "Ibra", y el mago le responde: "No, tú no", aunque parecía que le había aceptado. Tras darse media vuelta, vuelve a girarse para tranquilizarle: "Era broma", lo que provoca la risa de los asistentes, incluido Ibra.

El mago doble ganador de este año

"Esta es la tercera vez que vengo a Ibiza", explica el mago Josemari Alcázar: "Tendría que haber venido el viernes pasado a hacer una actuación en Sant Llorenç, pero me cancelaron el vuelo y no pude venir", lamenta este ilicitano. Aclara que le gusta mucho venir a la isla a hacer espectáculos, porque puede visitar a sus amistades pero también por el público, contento con su actuación.

"Este año me han dado el premio nacional de magia infantil por segunda vez", explica: "Magos que hagan magia para niños somos muchos, pero que realmente estudien la psicología infantil, por edades, cada show, cada comportamiento y todo, somos muy pocos". Para el Congreso Nacional de Magia tuvo que presentar un proyecto de 15 minutos, "como si fuera un espectáculo de magia de 15 minutos", y su caso "es diferente del resto", apunta: "Estoy muy acostumbrado a la interacción con los niños, por la diversión y por lo mágico que es hacerlo".

"Llevo muchos años trabajando con niños y hago chistes también para los padres: a veces los hago para los mayores y los niños no los entienden y no pasa nada, porque no saben de lo que estás hablando. O hago chistes para que se ría toda la sala", agrega.

Sobre lo que más le gusta de su trabajo como mago explica: "Estar aquí con ellos es maravilloso. Me gusta mucho ensayar, tengo un estudio para ensayar, crear magia propia, porque también me gusta, pero lo mejor es estar aquí con ellos, no hay nada más maravilloso que esto", subraya Alcázar. Y sobre cómo empezó en el mundillo, cuenta: "Cuando era pequeño tenía un primo, que ya murió y ahora tendría unos 70 años, que era un mago bastante reconocido. Hacía mucha magia con cartas y en mi casa siempre ha habido mucha magia". "Hace 25 años que aprendí magia, pero por curiosidad, y me ha gustado", sostiene el mago.

La organización tras los talleres

Tanto este domingo como el miércoles día 5, que fue festivo, la organización de actividades para niños corrió a cargo de Albert Colomer, de ShowsIbiza. "Primero buscamos los castillos acuáticos, después las porterías y los talleres", comenta sobre la organización del evento: "Hoy la diferencia es que tenemos tres hinchables acuáticos y un espacio para probar la puntería, además del show de magia y la parte de la espuma".

Los niños, cuando acaba el espectáculo de magia, salen pitando para probar los castillos hinchables. La espuma llegaría media hora más tarde, pero Colomer adelanta la fiesta: "Hay que esperar un poco para el resto de actividades de agua, así que disfrutad de la espuma de mientras", les recomienda por megafonía.

Asegura que todo "sale rodado" porque está "rodeado de profesionales". "Intentamos trabajar con todos los profesionales que podemos y cada año apuesto por una persona de fuera para el espectáculo para que los niños puedan ver cosas diferentes", sostiene Colomer. Organiza las actividades con motivo de las Festes de la Terra desde hace cuatro años y mantiene que le encanta por ver lo feliz que hace a los críos.