Llama la atención
La inclusión por parte del Consell de los propietarios de viviendas en los expedientes que se tramiten por fiestas ilegales en ellas. Les condena al pago solidario de las multas. Uno de los afectados ha decidido incluir a partir de ahora cláusulas específicas en los contratos de alquiler para garantizar que se cumple la normativa de ruidos y evitar que su villa acoja estos eventos clandestinos.
La desarticulación de una red internacional que se dedicaba no sólo al transporte de migrantes en condiciones infrahumanas, algo ya deleznable, sino también al tráfico de drogas aprovechando el regreso de las pateras desde España hasta la costa africana. En Ibiza se produjeron seis detenciones y se calcula que la banda logró beneficios superiores a los 24 millones de euros.
La sospechosa desaparición de parte del balizamiento de playas de Formentera como ses Canyes, es Trucadors y s’Espalmador. El Consell ya está investigando el caso y no descarta que algunas de las boyas hayan sido retiradas de manera intencionada por algún particular. Además, ha pasado la reclamación de costes al armador de un yate que arrancó parte de balizamiento en Cala Saona.
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