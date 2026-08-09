Ibiza pierde 844 viviendas turísticas en un año.

Ibiza cuenta este verano con 844 viviendas turísticas menos que el año pasado, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se elabora dos veces al año. En total, en la isla se comercializan 2.314 viviendas turísticas a fecha de mayo de este año. Durante el mismo periodo de 2025, el total era de 3.158. La encuesta se realiza a partir de técnicas de extracción automatizada de datos de páginas web de alquiler vacacional y no distingue entre viviendas turísticas legales o ilegales.

El registro único autonómico de viviendas turísticas refleja un número similar. Según los datos proporcionados por el Consell de Ibiza, hay 2.364 viviendas turísticas legales, con su correspondiente número de licencia. A este número hay que sumarle un total de 208 apartamentos turísticos, lo que da un resultado de 2.572 inmuebles. La mayoría de estas viviendas se pueden encontrar en plataformas de alquiler vacacional, tales como Booking o Airbnb. El Consell tiene registradas unas 250 viviendas más de lo que refleja la encuesta del INE, una desviación de alrededor del 10%, un porcentaje que podría explicarse por el hecho de que no todas de las viviendas turísticas registradas en el Consell se están comercializando.

Porcentaje de viviendas turísticas

El INE muestra otro dato relevante: el número de viviendas vacacionales sobre el total de viviendas censadas. En Vila, este porcentaje se ha reducido del 1,32% en 2025 al 0,43% en 2026. Sant Antoni pasa de un 3,24% en 2025 a un 2,61% en 2026; Sant Joan, de un 6,14% a un 4,44%; Sant Josep, de un 7,79% a un 5,59% y Santa Eulària tenía un 4,22% y ahora tiene un 3,38%. Los cinco municipios muestran un descenso de la oferta de plazas turísticas, que podría explicarse por la retirada de anuncios ilegales.

Aunque es cierto que aún pueden encontrarse alquileres turísticos ilegales, además del recurrente anuncio de alquiler de furgoneta camperizada en Ibiza, la realidad es que la regulación en esta materia ha resultado clave para explicar la reducción de viviendas turísticas en la isla. En estos momentos, el Consell de Ibiza no da de alta más viviendas turísticas, a menos que se produzca la baja de una que ya esté registrada. Actualmente, hay 57 propietarios de viviendas esperando una baja para poder acceder a su número de licencia de alquiler turístico.

El Consell de Ibiza mantiene una guerra abierta contra el alquiler turístico ilegal y continúa proponiendo elevadas sanciones a los propietarios de viviendas que hacen negocio al margen de la legalidad. La Ley de Urbanismo de Balears establece sanciones que oscilan entre el 50% y el 100% del valor del inmueble. Una de las más elevadas se registró en junio de este año, cuando el Ayuntamiento de Ibiza impuso una multa de 800.000 euros, un 75% del valor del inmueble, en un caso considerado como ‘muy grave’.

Se mantiene la compraventa, las hipotecas se desploman

Al mismo tiempo, los datos del INE muestran un ligero descenso de las operaciones de compraventa de vivienda en Balears, que descienden de 1.091 en abril de 2025 a 1.051 durante el mismo mes de 2026, un porcentaje del 3,67%. Esta cifra está muy alejada de la caída acusada de los préstamos hipotecarios relacionados con la compra de una vivienda, que cae de 391,4 millones de euros entre enero y abril de 2025 a 287,2 millones de euros durante el mismo periodo de 2026.

Según la inmobiliaria orientada al sector del lujo Prestige Properties, el 65% de las viviendas que ha vendido la compañía se corresponden una segunda residencia, dedicada a las vacaciones de los propietarios. Apenas el 20% corresponden a una primera residencia, mientras que el 15% restante se compra como «inversión». Las cifras son claras: los propietarios ricos compran opulentas viviendas para pasar sus vacaciones en Ibiza, mientras que los pequeños propietarios cada vez tienen menos capital para poder hacer frente a una hipoteca. La estadística de Ibestat, elaborada a partir de datos del INE, cifra en 459.268 euros la hipoteca media en Ibiza y Formentera. Esta cifra supera ampliamente los 305.746 euros que representa la media balear y multiplica por más de dos y media la media española, que alcanza en abril los 173.331 euros.