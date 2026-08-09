El Govern asumirá la gestión de Can Cantó y Blanca Dona y tendrá cinco centros de 0-3 años en Ibiza

La conselleria balear de Educación y Universidades asumirá el próximo curso 2026-2027 la gestión directa de las escoletes de Can Cantó y del colegio Blanca Dona, ambas en el municipio de Ibiza. Los dos centros se incorporarán así a una red autonómica de educación de 0 a 3 años que en la isla ya incluye las escoletes de Sant Rafel y Santa Eulària y las aulas del primer ciclo de Infantil del colegio Sant Carles.

Estos tres últimos centros comenzaron a incorporarse a la red gestionada directamente por Educación durante el curso 2025-2026. En total, aportaron 252 nuevas plazas públicas: 111 en la escoleta de Santa Eulària, 67 en la de Sant Rafel y otras 74 en las seis aulas habilitadas en Sant Carles. El Govern anunció entonces que asumiría directamente la gestión de estas plazas.

Diario de Ibiza ya recogió en junio de 2025, al abordar las dificultades de las familias para obtener una plaza de escoleta en la isla, que la conselleria estaba ultimando precisamente los centros de Sant Rafel, Sant Carles y Santa Eulària dentro de su estrategia para ampliar la oferta pública de educación infantil.

465 plazas en gestión en Ibiza

Con la incorporación ahora de Can Cantó y Blanca Dona, Educación gestionará directamente 465 plazas para niños de cero a tres años en Ibiza, según los nuevos datos facilitados por el Govern. La cifra sitúa a la isla por detrás de Mallorca, donde la conselleria gestionará 1.044 plazas, pero muy por encima de las 178 de Menorca.

Interior de la 'escoleta' de Santa Eulària que ya gestiona el Govern en Ibiza. / ASE

El cambio de gestión de Can Cantó estaba previsto desde hace meses. La escoleta, hasta ahora municipal, ha sido objeto además de una importante ampliación. Antes de las obras disponía de 55 plazas y el proyecto permite elevar su capacidad hasta las 122, con la incorporación de cinco nuevas aulas.

La incorporación de los dos centros ibicencos forma parte de una nueva ampliación de la gestión directa de la etapa 0-3 por parte de la conselleria. Educación asumirá el próximo curso otros ocho centros en Mallorca: el colegio Joan Mas, de Pollença; el colegio Rosa dels Vents, de Artà; la EI Son Carrió, de Sant Llorenç des Cardassar; y, en Palma, la EI Son Dameto, la EI Son Gibert y los colegios Rei Jaume I, Gènova y La Soledat.

Según la información facilitada este domingo por el Govern, con estas incorporaciones la conselleria alcanzará 1.687 plazas de gestión directa en Balears, un 575% más que en el curso 2023-2024, cuando comenzó a extender este modelo coincidiendo con la implantación de la gratuidad del primer ciclo de educación Infantil. Para el próximo curso, la oferta global de 0 a 3 años de las islas se situará alrededor de las 15.300 plazas, tras sumar otras 1.200: 500 públicas y 700 concertadas.

En Ibiza, la expansión supone que la gestión directa autonómica abarcará ya cinco centros o espacios educativos de 0-3 años: Santa Eulària, Sant Rafel, Sant Carles, Can Cantó y Blanca Dona. La gratuidad del primer ciclo, el aumento de plazas y la progresiva incorporación de centros a la gestión autonómica forman parte de la estrategia del Govern para extender la escolarización de los menores de tres años y facilitar la conciliación familiar.