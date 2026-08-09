Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni

Una exclusiva macrofiesta privada prevé reunir a más de 300 invitados en sa Pedrera, en Sant Antoni, en una convocatoria marcada hasta el momento por la discreción y el secretismo en torno a sus detalles. Este medio no dispone por ahora de confirmación oficial sobre todos los extremos del espectacular evento, ni sobre su fecha exacta, anfitrión o programa, aunque distintas publicaciones difundidas en los últimos días ofrecen pistas sobre una fiesta de grandes dimensiones, con una elaborada temática inspirada en el Egipto faraónico, las pirámides y Cleopatra.

Uno de los principales indicios procede de la cuenta oficial de Instagram @pharaohsball, donde se ha publicado el mensaje “when the moon across the sun”, una referencia que alude al momento en el que la Luna se interpone ante el Sol. La publicación no permite, por sí sola, confirmar la fecha de la fiesta, pero apunta hacia una posible relación con el eclipse total de Sol del próximo miércoles 12 de agosto de 2026. Las primeras publicaciones de esta cuenta son del 3 de junio, imágenes de una pirámide formada por varios posts en distintos colores. También hay una recreación de es Vedrà bajo un eclipse total y representaciones icónicas relacionadas con Cleopatra (Liz Taylor encarnando a la faraona, escenas recogidas en cuadros) o el busto de Nefertiti, entre otras fotos y vídeos hechos con IA.

Según han señalado fuentes conocedoras de los preparativos a este medio, los trabajos para transformar sa Pedrera en un escenario del antiguo Egipto comenzaron a finales de julio y han movilizado a numerosas personas. Entre ellas, también profesionales y empresas especializadas desplazadas desde la Península para participar en un montaje de grandes dimensiones, cuyos detalles no obstante los organizadores intentan que no trasciendan.

Las mismas fuentes aseguran que en sa Pedrera se está preparando una ambiciosa escenografía inspirada en el Egipto faraónico, con espectaculares elementos como un lago, una esfinge y una pirámide. El montaje estaría concebido para recrear una escena vinculada al nacimiento de Cleopatra, dentro de una producción especialmente diseñada para la celebración.

"Una espectacular fiesta de cumpleaños en Ibiza"

Las pistas aumentaron después de una publicación de Palmer Palm Beach, una revista estadounidense de lujo y estilo de vida de gran formato que está dedicada al universo social y cultural de Palm Beach, Florida. La propia publicación se define como una edición de lujo centrada en el estilo, la cultura, el poder y la influencia, con números de más de 200 páginas y una marcada vocación de objeto de colección.

El pasado 6 de agosto, esta revista publicó en su cuenta de Instagram un post en el que avanzaba algunos detalles sobre la misteriosa celebración: “No todas las fiestas son iguales, y si esta invitación espectacular sirve de indicio, Ibiza está a punto de probar un poco del mundo antiguo. Piensa en faraones, pirámides, el antiguo Egipto y la promesa de una celebración de cumpleaños tan grandiosa como para hacer que Tutankamón se replantee la vida después de la muerte. ¿Quién viene en avión? ¿Qué se pone uno para salir de fiesta como si fuera el año 1300 a. C.? ¿Y qué nos espera exactamente más allá de las pirámides? Si estás entre los elegidos, lo descubrirás pronto. Ibiza nunca será la misma”.

Una story en Instagram de Van Wyck, publicada por Palmer, señala: "Did you make the cut? The most coveted invitation of the summer is to a party fit for a pharaoh" (¿Pasaste la selección? La más codiciada invitación del verano es para una fiesta digna de un faraón").

Otra story muestra a dos jóvenes trabajando en las columnas de lo que parece una construcción egipcia, y en la imagen se observa una tarima de madera que cubre el suelo.

La cantante Helene in Paris grabó un vídeo compartido por la cuenta @pharaohsball del supuesto momento en que recibe la enorme invitación para la fiesta, una cartulina que se dobla en acordeón, profusamente decorada con motivos del Egipto faraónico. La famosa artista franco-estadounidense anuncia que asistirá a la fiesta en Ibiza: "Bronson (en referencia al cofundador de Van Wyck), voy a ir!", exclama a la cámara.

Van Wyck & Van Wyck, una firma internacional especializada en grandes celebraciones

La fiesta está organizada por Van Wyck & Van Wyck, una firma internacional especializada en el diseño, la producción y la puesta en escena de eventos de alto nivel. Con sede en Nueva York y más de dos décadas de trayectoria, la compañía trabaja en celebraciones privadas, bodas y grandes encuentros concebidos a medida para cada cliente.

Además, la empresa se caracteriza por desarrollar producciones con una "fuerte carga estética y conceptual", cuidando desde la ambientación y la escenografía hasta la experiencia global de los invitados. Su trabajo se ha extendido a distintos destinos internacionales, con proyectos diseñados específicamente para cada localización y ocasión.

Van Wyck & Van Wyck fue fundada por Bronson van Wyck, junto a su madre, Mary Lynn van Wyck, y su hermana Mimi van Wyck. Bronson ejerce como cofundador y CEO de la compañía y desarrolla su actividad como diseñador y productor de eventos, especializado en la creación de celebraciones privadas y experiencias de gran formato. Bronson ha organizado eventos y fiestas exclusivas de celebridades, marcas de lujo y figuras políticas, como los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, o iconos de la talla de Beyoncé, Madonna o Gwyneth Paltrow. También es autor del libro 'Born to party, forced to work; 21st Century Hospitality' ('Nacido para festejar, obligado a trabajar').