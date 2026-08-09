La escultura pública ‘Abstracción de Cactus’, de Marco Zurita, se instala en la entrada de BLESS Ibiza
La obra pasa a formar parte de la exposición ‘People of Ibiza’ y abre una nueva línea destinada a llevar el arte contemporáneo fuera de las galerías y acercarlo a los espacios públicos de la isla.
La iniciativa está comisariada por Nina Vagić en colaboración con BLESS Ibiza – The Site e I AM ART ADVISOR.
La escultura ‘Abstracción de Cactus’, del artista Marco Zurita, ha sido instalada en la entrada de BLESS Ibiza – The Site como nueva incorporación a la exposición ‘People of Ibiza’. La instalación supone además el punto de partida de un proyecto más amplio de escultura pública que busca trasladar el arte contemporáneo más allá de los espacios expositivos tradicionales y acercarlo a diferentes lugares de Ibiza.
La iniciativa está comisariada por Nina Vagić, en colaboración con BLESS Ibiza – The Site e I AM ART ADVISOR, y plantea el espacio público como un lugar de encuentro entre las obras y quienes viven o visitan la isla. El proyecto parte de la idea de que el arte puede integrarse en la vida cotidiana y formar parte del paisaje habitual de Ibiza, permitiendo que residentes y visitantes entren en contacto con la escultura contemporánea fuera del contexto convencional de una galería.
Marco Zurita, escultura entre la fuerza y la ligereza
Nacido en Santiago de Chile, Marco Antonio Zurita Yáñez vive y trabaja actualmente en Ibiza. Se formó en Bellas Artes en la Universidad de Chile y posteriormente amplió su formación en forja artística en Madrid.
A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un lenguaje escultórico propio basado en el dominio técnico, la experimentación con los materiales y el estudio de la forma. Trabaja habitualmente con bronce, aluminio, acero corten, acero inoxidable y latón, combinando técnicas tradicionales de fundición con procesos contemporáneos de trabajo del metal.
Su producción abarca desde el realismo figurativo hasta construcciones abstractas de gran complejidad, con piezas en las que conviven la contundencia de los materiales y una sensación de ligereza y movimiento. Zurita es una de las figuras vinculadas a la escultura de gran formato en Ibiza, con obras presentes tanto en espacios públicos como en colecciones privadas.
A través de figuras de bronce, estructuras geométricas y composiciones abstractas, el artista explora la relación entre forma, espacio y movimiento, buscando que la obra no se perciba como un elemento aislado, sino como una pieza capaz de establecer un diálogo con el lugar en el que se encuentra y con el propio espectador. La instalación de ‘Abstracción de Cactus’ en BLESS Ibiza se incorpora así a esta línea de trabajo y marca el inicio de una propuesta que pretende aumentar progresivamente la presencia de la escultura contemporánea en los espacios públicos de la isla.
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