El tiempo
¿Se verá el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet da las primeras pistas sobre el tiempo del 12 de agosto
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mantiene un escenario relativamente favorable para la observación del fenómeno, este miércoles
Todas las miradas estarán puestas en el cielo el próximo miércoles 12 de agosto, cuando Ibiza y Formentera podrán contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse total de sol. A falta de tres días para la cita, la previsión meteorológica empieza a cobrar especial importancia y, por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla la presencia de algunas nubes durante la segunda mitad de la jornada.
La predicción actual de la Aemet señala cielos despejados durante la primera parte del miércoles y poco nubosos en el tramo comprendido entre las 12 horas y la medianoche, precisamente el periodo en el que tendrá lugar el eclipse. La probabilidad de precipitación es, de momento, del 0% durante toda la jornada.
La previsión es prácticamente idéntica tanto para Ibiza como para Formentera. En Ibiza se esperan temperaturas de entre 24 y 34 grados, mientras que en Formentera los termómetros oscilarán entre los 26 y los 32 grados.
La presencia de nubes no implica, por ahora, que el eclipse vaya a quedar oculto por nubes. La previsión habla únicamente de cielos poco nubosos, aunque las condiciones concretas a la hora del fenómeno serán especialmente importantes debido a la escasa altura a la que estará el Sol sobre el horizonte. La fase parcial comenzará en Ibiza alrededor de las 19.39 horas y la totalidad llegará aproximadamente a las 20.33 horas, prolongándose durante poco más de un minuto. En ese momento, el Sol estará apenas a unos tres grados sobre el horizonte.
La previsión, en cualquier caso, todavía puede variar. La Aemet ha puesto en marcha un seguimiento específico del eclipse y actualizará diariamente su pronóstico hasta el propio miércoles 12 de agosto.
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