Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza

"Todo un mundo". Así describen la crianza de aves los miembros de la Asociación Ornitológica Isla de Ibiza, fundada el pasado diciembre tras juntarse varios aficionados a la crianza con el objetivo de ofrecer una asociación con cuota asequible y que permita la compra de material, como alimentación y jaulas, a precio de coste. "La idea es que el tema de los pájaros ya es bastante caro como para estar pagando cuotas elevadas y el resto, también caro", indica Germán Madero, uno de los miembros de este colectivo.

Quienes forman parte de esta asociación se ayudan con temas como la crianza de pájaros, que describen como algo que "se desconoce mucho" y que además tiene sus complicaciones, porque además de criar las aves en cautividad también hay que mantenerlas y cuidarlas, sobre todo de cara a concursos, antes de los cuales hay incluso que bañarlas: "Tienen que ir todos muy monas, con las plumas perfectas y muy bien alimentadas", explica la tesorera, Dolores Oliva.

Concursos de aves

En estos concursos, los jueces deciden el mejor ejemplar en base a ciertos estándares, como el fenotipo, el canto, el color o la postura, y, según la asociación, se han traído a Ibiza bastantes premios gracias al esfuerzo de gente que se dedica a esta afición. A Beatriz Fincas, también miembro de la asociación, la pasión por las aves le viene de familia. Lo mismo que Madero, que ha tenido pájaros toda la vida y que nunca se había federado hasta ahora, y reconoce que es algo que "ayuda mucho".

Distintos tipos de pájaros en sus jaulas / Beatriz Fincas Arnau

Los concursos, además, se celebran tanto a nivel nacional como internacional y pueden llegar a participar en ellos más de 20.000 pájaros distintos. Para ganarlos hay que tener en cuenta muchos factores, tanto del físico del ave como de su genética, hasta el punto que los miembros de la asociación bromean con que harían falta "varios días" para explicarlos todos.

"Están los litocromos de un solo color, como blancos, amarillos o rojos, los melánicos como verdes, pasteles, ágatas, isabelas... Hay cientos de razas. Cada uno tiene su estándar, sus colores y sus cosas y cada juez sabe dictaminar exactamente si ese pájaro tiene bien las melaninas, el cuerpo perfecto, si las plumas están bien pegadas... Es un mundo muy complicado, la verdad", detalla Oliva.

Por otra parte, señalan que hace falta anillar a los pájaros, lo que supone un coste extra. Estas anillas se colocan en las patas de los animales a los pocos días de nacer y funcionan como un carné de identidad: al mirar el número del criador se puede saber quién es, de dónde y el año de nacimiento del animal. Esto sirve también para ver qué pájaros están relacionados entre sí, porque las crías de las parejas tienen el número correlativo, y así se evitan problemas de consanguinidad, que provoca cruces muy malos y con problemas para los propios animales.

Sin embargo, ahora mismo se enfrentan a otro problema, que es común en todos los ámbitos de la fauna de la isla: las serpientes invasivas. Suponen un gran riesgo para los criadores de pájaros, advierten. "Se meten en el aviario y te destrozan las parejas, los pollos... Todo", lamenta Madero: "También están fastidiando la fauna silvestre, sus nidos. Hacen mucho daño". José Campos, también miembro de la asociación, está de acuerdo: "No hay nadie con pájaros en el campo a quien no le haya afectado el tema de las serpientes", asegura.