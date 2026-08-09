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Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: "2.600 euros la joda"

Un grupo de turistas compra los animales como regalo de cumpleaños para una amiga activista y una de las empleadas del lugar comparte el curioso momento en Instagram

Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar.

Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar. / Captura Instagram

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La noche de Ibiza vuelve a dejar una escena difícil de explicar fuera de la isla. La dj argentina Santana (@santanamusicc), que trabaja en un restaurante de Platja d’en Bossa, compartió este sábado por la noche en Instagram un vídeo con una de esas situaciones que ella misma resumió así: "Cosas random que solo pasan en Ibiza". En las imágenes, grabadas de noche y en un ambiente de fiesta junto al mar, la joven muestra cómo un grupo de turistas compró todas las langostas del restaurante con un objetivo poco habitual: liberarlas en el mar.

"Hoy pasó algo que jamás había visto. Obvio que en Ibiza", escribe Santana al inicio del vídeo, mientras aparecen varias personas alrededor de un recipiente con las langostas. La escena avanza entre sorpresa, incredulidad y nervios, con los animales siendo sacados del tanque del restaurante para trasladarlos hasta la orilla.

"No podía no ser parte de esta locura"

Santana cuenta que no pudo quedarse al margen de lo que estaba ocurriendo, mientras en el vídeo se escucha a una persona preguntarle en inglés si quiere coger alguna de las langostas. "No, no, no, no". Muchas veces "no" fue su respuesta.

Antes de soltarlas, "había que sumergirlas tres veces para aclimatarlas", detalla sobre el proceso, mientras las imágenes muestran a varias personas en la orilla, de noche, introduciendo los animales en el mar.

La propia Santana reconoce el impacto que le produjo tener una langosta en la mano: "De las cosas más horribles que vi en mi vida", escribe en una de las secuencias. Más adelante, aparece sujetando una de ellas y añade: "Al borde del infarto".

Finalmente, las langostas fueron liberadas. "Se fue la última. Al final me pareció bien lo que hicieron", concluye la dj en el vídeo, después de mostrar el momento en el que una de ellas desaparece en el mar ibicenco.

Un regalo de cumpleaños de 2.600 euros

El detalle más llamativo llega al final de la publicación. Según explica Santana, toda la operación fue un regalo de cumpleaños para una chica activista en favor de los derechos de los animales. El coste ascendió a nada menos que 2.600 euros. "Todo esto fue un regalo de cumpleaños para la chica que es activista. 2600 euros la joda", remata la publicación esta argentina.

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Al final, pueden verse todas las peceras del restaurante vacías mientras se supone que las langostas disfrutan de su libertad.

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