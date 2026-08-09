Cine en Ibiza: Ixtar Curts busca voluntarios con una noche de cortos, pinchos y cañas en Sant Antoni

La Mostra Ixtar Curts vuelve a recurrir a la colaboración de voluntarios para sacar adelante su próxima edición y lo hará con un encuentro que combinará cine y ambiente distendido. La cita será el jueves 13 de agosto, a las 21 horas, en el Hostal Aníbal de Sant Antoni, donde los asistentes podrán conocer cómo participar en la organización del certamen mientras disfrutan de una proyección de cortometrajes acompañada de pinchos y cañas.

El encuentro servirá como antesala de la 27ª edición de Ixtar Curts, prevista para los días 4 y 5 de septiembre en la plaza Norte de la iglesia de Sant Antoni. El festival, que se presenta como la muestra de cortometrajes más antigua de Baleares, estrenará este año un formato de dos jornadas después de que en anteriores ediciones las proyecciones se concentrasen en una sola noche.

La organización, dirigida por Ramon Mayol y coordinada por Nuria Santos, busca personas interesadas en participar desde dentro en el funcionamiento del festival. Los voluntarios colaborarán en labores de producción, atención al público, acompañamiento de los equipos participantes y tareas de logística durante las dos jornadas.

Cuatro trabajos en el Hostal Aníbal

La reunión del jueves tendrá también su propia programación cinematográfica. Se proyectarán cuatro producciones realizadas por Eivisual, todas ellas con guion y dirección de Ramon Mayol: 'Middleagers, Selficrosis, ¿¡Qué!?' y el documental 'Ecos de Cala de Bou'.

'Middleagers' es la primera entrega de una serie rodada íntegramente en francés y grabada en localizaciones de Sant Josep y Santa Eulària. La historia aborda en clave de humor y crítica social la vida de los denominados middleagers, personas de entre 50 y 70 años que reivindican una manera de vivir alejada de los estereotipos asociados tradicionalmente a su edad.

Con un planteamiento distinto, 'Selficrosis' se fija en la dependencia del teléfono móvil y la obsesión por la propia imagen. Su protagonista es un joven incapaz de dejar de hacerse fotografías incluso en un cementerio.

La tercera pieza, '¿¡Qué!?', está protagonizada por Nuria Santos y Gabriel Cortal y plantea un encuentro nocturno que termina convirtiéndose en un choque entre dos mundos en torno a cuestiones como la identidad y el deseo.

Un recuerdo a Joan Ramon

El encuentro incluirá además la proyección de 'Ecos de Cala de Bou', un documental de 19 minutos centrado en el tejido social y vecinal de este núcleo de Sant Josep. La película recorre la actividad de asociaciones de vecinos, colectivos inclusivos, clubes deportivos, la Asociación de Mujeres, la biblioteca y la Asociación de Mayores. Cuenta con música original de Edu Mayol y montaje de Agustín Predes.

La proyección tendrá esta vez un componente especialmente emotivo, ya que servirá también como homenaje a Joan Ramon, quien durante décadas presidió la Asociación de Vecinos de Cala de Bou y es Port des Torrent y que aparece en el documental explicando su vinculación y su trabajo por el barrio.

Dos noches de cortometrajes en septiembre

El encuentro con los voluntarios precederá en unas semanas a una edición de Ixtar Curts que llega con cambios. Después de anunciar en mayo su ampliación, la muestra se desarrollará este año durante dos noches, el 4 y el 5 de septiembre, a partir de las 20 horas, en la plaza Norte de la iglesia de Sant Antoni.

La programación combinará ficción, microcortos y documental y mantendrá la vocación de servir de escaparate para realizadores y nuevos proyectos audiovisuales.

La Mostra, nacida en 1998 y vinculada a las fiestas de Sant Bartomeu, alcanza de esta manera una nueva edición apoyándose nuevamente en la colaboración de personas y entidades de Sant Antoni. El Ayuntamiento, el Hostal Aníbal y distintos patrocinadores y colaboradores respaldan un certamen que mantiene en el voluntariado una parte importante de su funcionamiento.