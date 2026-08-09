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Buenas vistas y mucha precariedad

Buenas vistas y mucha precariedad | R. V. S.

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Redacción Ibiza

En el puerto de Vila, junto a la plaza de sa Riba, a apenas dos metros del mar, una persona sin hogar se ha instalado de nuevo entre las rocas. Desde que empezó el calor se ven un colchón, telas y restos de plástico. Las vistas son privilegiadas; las condiciones en las que vive, vergonzosas. Otra postal de la Ibiza de las infraviviendas.

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