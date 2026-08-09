Una bajada de tensión deja sin luz a 25 abonados de Sant Antoni justo a medianoche
El apagón duró apenas dos horas pero afectó a particulares y negocios de restauración y hoteleros
Cuando apenas pasaban 19 minutos de la medianoche de este sábado, se hizo todavía más de noche todavía para 25 abonados del núcleo urbano de Sant Antoni, repleto de turistas en esta época del año.
Como ya ha sucedido en otras ocasiones en estos meses de calor extremo, el suministro de electricidad se interumpió, en esta ocasión debido a una bajada de la tensión, según reconocen desde la compañía Endesa.
El apagón, que afectó tanto a viviendas particulares como a negocios, de restauración pero también hoteleros, se prolongó durante exactamente dos horas, añade la empresa suministradora, que en cuanto detectaron la avería, "desplazó personal inmediatament para reponer el servicio lo antes posible".
Las incidencias con el suministro eléctrico se sucedieron la última semana del pasado mes de julio, lo que sembró dudas sobre la capacidad de las infraestructuras eléctricas o la red de distribución de la isla. Sin embargo, el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, aseguró en unas declaraciones a la radio y televisión pública IB3, que estos cortes en el suministro energético "eran "incidentes puntuales". Y dejó claro que "no hay un problema general" en la producción o el servicio eléctrico de la isla.
Una portavoz de la compañía eléctrica añadió posteriormente que las averías eran "incidentes causados por motivos diferentes" y que no se podían "relacionar el uno con el otro". Apuntó además que dos de ellos se debieron a que las ramas de un árbol interfirieron en la línea, que en otra ocasión la falta de servicio se debió a "trabajos de mantenimiento de la red" y otros debido al mal funcionamiento de "fusibles de clientes" afectados.
A pesar de estas observaciones, Ribas llamó a los consumidores a, "entre todos, disminuir un poco la demanda". El director de Endesa explicó que "aunque sea muy poco, muy poco de muchos hace mucho" y que este autocontrol es necesario debido a que "la demanda de energía para climatización no se para ni de día ni de noche".
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