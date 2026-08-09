Accidente e incendio en Ibiza: un coche queda destrozado tras arder de madrugada dentro del túnel de Sant Rafel

Un vehículo se ha incendiado durante la madrugada de este sábado dentro del túnel de Sant Rafel, en la autovía que une Ibiza con Sant Antoni, según la información facilitada desde el Parque Insular de Bomberos de Ibiza.

El aviso se produjo entre las 2.15 y las 2.20 horas de la madrugada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Ibiza, que trabajaron durante aproximadamente dos horas para controlar el fuego.

La intervención ha resultado especialmente complicada por la elevada concentración de humo en el interior del túnel, que obligó a los bomberos a trabajar prácticamente a ciegas durante buena parte de la actuación.

Durante los primeros momentos, la autovía permaneció totalmente cerrada al tráfico. Una vez controladas las llamas, la circulación fue desviada y reabierta por la carretera que discurre por encima del túnel, con la colaboración de la Guardia Civil.

Las causas exactas del incendio se desconocen por el momento. Según la información facilitada por Bomberos, el vehículo, que podría ser un BMW, quedó completamente destruido. También consta que el coche chocó, aunque no se ha determinado si hubo algún otro vehículo implicado.

No se registraron personas heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.