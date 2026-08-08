Vicent Marí propone que las políticas de vivienda den prioridad a quienes lleven más de diez años residiendo en Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha defendido que las políticas de vivienda prioricen a los residentes de la isla y ha planteado que tengan en cuenta un mínimo de diez años de empadronamiento, con el objetivo de "defender la cohesión social y la igualdad de oportunidades y de futuro" y favorecer que Ibiza pueda retener a profesionales esenciales en ámbitos como la salud, la educación o la seguridad.

Marí ha situado esta propuesta en su discurso institucional con motivo de la celebración de Sant Ciriac, en el que ha advertido de las dificultades que sufren familias, jóvenes y trabajadores para acceder a una vivienda y ha relacionado esta situación con el fuerte crecimiento poblacional registrado en Ibiza durante las últimas décadas.

El presidente del Consell ha señalado que en poco más de treinta años Ibiza ha duplicado su población, mientras que la capacidad de la isla para producir agua, construir vivienda, absorber más vehículos, garantizar el suministro eléctrico, prestar servicios públicos o conservar el territorio es limitada. Por ello, ha situado la gestión del crecimiento poblacional como "la principal responsabilidad" de las generaciones actuales para garantizar el futuro de Ibiza y preservar su identidad y calidad de vida.

Gestionar el crecimiento sin perder la identidad

Marí ha defendido la necesidad de afrontar "con serenidad y rigor" un debate social sobre cómo gestionar este incremento poblacional sin perder identidad ni calidad. "Somos una isla que genera posibilidades, que atrae talento e impulsa actividad económica y eso es positivo, pero obliga a ser extremadamente responsables a la hora de planificar y gestionar presente y futuro", ha señalado.

Junto al crecimiento demográfico y la vivienda, Marí ha centrado también buena parte de su intervención en el modelo turístico y ha reivindicado el papel del turismo como motor económico y social de Ibiza. El presidente ha defendido la necesidad de gestionar "y no cuestionar" una industria que, según ha afirmado, ha proporcionado a la isla oportunidades que otros territorios no tienen.

"Pero no de cualquier manera", ha advertido Marí, que ha defendido un turismo "que respete esta tierra y a sus residentes", consuma oferta legal y contribuya a conservar el patrimonio natural y cultural. En este ámbito, ha destacado las medidas de lucha contra el intrusismo y de regulación de flujos impulsadas en la isla, que, según ha asegurado, "ya están dando resultados".

La presión migratoria: "No podemos más"

Otro de los asuntos abordados durante el discurso ha sido la situación migratoria. Marí ha lamentado las muertes registradas esta misma semana en la ruta migratoria con Argelia y ha advertido de que la llegada constante de pateras y, especialmente, de menores no acompañados ha llevado los servicios y las instalaciones de acogida de la isla por encima de sus límites.

El presidente ha reconocido el trabajo "extraordinario" de los profesionales de los servicios sociales, educadores y equipos de emergencia, pero ha reclamado al Gobierno de España «una política migratoria seria, con control de fronteras y con recursos suficientes» ante una situación que, según ha defendido, los consells insulares no pueden asumir como propia. «Pero no podemos más», ha advertido.

El presidente del Consell también ha reiterado el rechazo de la institución a cualquier ampliación encubierta del aeropuerto de Ibiza. "Ibiza necesita un aeropuerto en condiciones, sí, pero en ningún caso una ampliación encubierta que suponga más actividad, más presión de pasajeros y más caja para Aena", ha afirmado Marí, que ha reclamado que ninguna decisión sobre el futuro del aeropuerto se tome sin escuchar la voluntad de los ibicencos.

Los residuos y la "sensibilidad" de Mallorca

Marí ha defendido asimismo una política institucional basada en la cooperación y ha puesto como ejemplo la respuesta ante la situación de los residuos. El presidente ha agradecido al Govern balear y al Consell de Mallorca su "predisposición, sensibilidad y lealtad institucional" para facilitar su traslado, como demostración de que "cuando se pone el interés general por encima de cualquier otra consideración, es posible encontrar soluciones incluso a los problemas más difíciles".

También ha valorado el anuncio del Govern balear de abrir la puerta a una nueva financiación del transporte público de Ibiza, después de que el nuevo servicio haya incrementado un 22% el número de viajeros desde su puesta en marcha y haya superado el millón de pasajeros durante los meses de junio y julio.

Marí ha reclamado igualmente continuar invirtiendo en la modernización del ciclo del agua, el uso de agua desalada y la reutilización de las aguas depuradas para recuperar los acuíferos.

Precaución durante el eclipse

Ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto, el presidente ha animado a la ciudadanía a disfrutar de este acontecimiento con seguridad, utilizando gafas de protección y siguiendo las recomendaciones oficiales, y ha apelado también a la responsabilidad ante el elevado riesgo de incendios.

El presidente ha cerrado el discurso recordando que, casi ocho siglos después de los hechos de 1235 que se conmemoran por Sant Ciriac, corresponde a las generaciones actuales continuar haciendo su parte. "Nos toca celebrar Sant Ciriac renovando el compromiso de dejar a quienes vendrán una Ibiza más justa y más ordenada", ha afirmado.

"Reconocer el pasado nos debe servir para construir los cimientos del futuro, porque un pueblo que sabe de dónde viene siempre sabrá dónde quiere ir", ha concluido Vicent Marí.