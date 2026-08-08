Día de Sant Ciriac: Ibiza conmemora la conquista catalana bajo un calor sofocante y con el ascensor del Parador abierto

Una persona jadeante, que debe haber subido a la Catedral por su propio pie, en vez de por el ascensor, llega a la plaza de la Catedral en el momento en el que empieza a tocar la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. "Qué calor, eh", afirma una vecina al ver a la otra sudar a mares. Otro vecino bromea alguna cosa incomprensible entre el sonido de la treintena de instrumentos de viento, y alguno de percusión. Ante ellos, se encuentran los representantes políticos e institucionales, muchos abanico en mano, con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en cabeza, así como los presidentes de los consells pitiusos, Vicent Marí y Óscar Portas.

Este sábado, Ibiza y Formentera conmemoran el día de la conquista cristiana de las islas el 8 de agosto de 1235, día de Sant Ciriac, cuando las tropas de la Corona de Aragón encabezadas por el arzobispo de Tarragona Guillem de Montgrí, cambiaron el curso de la historia y acabaron con más de tres siglos de dominación musulmana.

El concierto de la banda

Suenan los instrumentos de viento con fuerza. La misma fuerza que usa la veintena de vecinos sentados en la entrada de la Universitat i Capella del Salvador para abanicarse. Con el mismo ritmo se abanica la treintena de cargos políticos e institucionales. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, escoge la opción que menos esfuerzo requiere: el moderno ventilador portátil. Reparten tetrabriks de agua entre los valientes vecinos que se han acercado al acto en un día con una previsión de 33 grados centígrados, pero 38 de sensación térmica.

"Hemos hecho un repertorio con pasodobles de España, pero también hemos hecho una pequeña suite de Alfred Ruiz y un vals de Ferrer Ferran", explica Pablo García-Ortiz sobre el repertorio que ha tocado la banda durante el concierto. Esta mañana la dirección corrió a cargo del subdirector de la banda, Stefano Serra. Asimismo, el joven García-Ortiz es director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa que toca este domingo con motivo de las Festes de la Terra, aunque durante la jornada de este sábado sea flautista de la banda.

"Toco la flauta desde que era pequeño, desde los 12 años. Empecé con el piano cuando tenía cinco y con la flauta a los 12 años. Entré a la escuela de música con la flauta y cuando supe que quería ser músico me fui al Conservatorio para la flauta y el piano", aclara García-Ortiz sobre su recorrido en el mundo de la música. Han podido usar el ascensor del Parador para subir con sus instrumentos, al igual que muchas otras personas que han llegado en autobuses fletados por el Consell hasta es Soto. La reivindicación pública del obispo, Vicent Ribas, en la misa de Santa Maria del pasado miércoles ha obrado el milagro: exigió desde el púlpito que el ascensor del Parador esté abierto para la ciudadanía, no solo para los acaudalados clientes, y pidió que se solucionara el asunto cuanto antes, para la festividad de Sant Ciriac. Y así ha sido, tan solo tres días después, los asistentes han podido utilizar el ascensor de uso público cuya puerta suele estar cerrada (como el pasado miércoles).

Los estandartes de las diferentes parroquias en colores blanco, beige, dorado, rojo y burdeos, están completamente inertes en sus palos: no corre ni una pizca de brisa en la plaza. Mientras están todos atentos a la banda, la policía local mantiene el orden de circulación. La furgoneta blanca que quería cruzar por la plaza tiene la obligación de dar media vuelta e irse calle abajo.

La entrada a la Catedral

Sobre las 10.30 horas acaba el concierto. Los obreros de las parroquias forman un pasillo con los estandartes en el que se preparan los representantes políticos para entrar. Por su derecha, entran primero los representantes de las diferentes colles de ball pagès, tocando las castañuelas y demás instrumentos tradicionales. Tras ellos, los obreros, Prohens, Marí y Portas y el resto de cargos públicos. Finalmente, acceden los sacerdotes de las diferentes parroquias junto con el obispo.

Hay ventiladores a cada 10 metros que los payeses aprovechan para refrescarse mínimamente. Una de las jóvenes, vestida con las múltiples capas del tradicional vestido ibicenco, posa unos segundos frente a las aspas y al ver que, aun recibiendo miradas de misericordia, entorpece el paso pregunta: "¿Se ha notado?", refiriéndose al breve, pero necesario, parón.

La Catedral se alza más de 15 metros por encima de la cabeza de la gente, que va ocupando los bancos. Un obrero hace sonar la rueda de campanillas que da inicio al acto religioso, al cual siguen el órgano y el coro Amics de la Música, con una actuación divina de la soprano Lucía Herranz y el resto de sus compañeras. Uno de los sacerdotes entra con el incienso en mano y deja tras de sí humo blanco y grisáceo.

La misa, la penitencia y el ball pagès

El obispo critica el "relativismo moral" que impera en la actualidad y proclama que "hay que ser fiel a Cristo hasta el final". Recuerda lo que será un hito para la Iglesia pitiusa: el 17 de octubre se beatificará los sacerdotes asesinados durante la Guerra Civil en Ibiza. "No se trata de crear una memoria de venganza, sino una memoria agradecida, igual que aquella con la que [los sacerdotes víctimas] sostuvieron su fe cuando todo iba a acabar. Ellos son el símbolo de esperanza para las siguientes generaciones", prosigue. Vicent Ribas destaca durante la misa el enorme honor que supone para él ser obispo de dos islas y afirma que, aunque el mar las separe: "Somos un mismo pueblo". Al finalizar la ceremonia, como ya es tradicional, el obispo aprovecha para hacer sus peticiones a los máximos representantes institucionales, que ocupan los primeros bancos y se sonríen esperando a ver a quién le toca "recibir" este año. Desde el púlpito pidió en el pasado que se arreglaran las vidrieras (y ya lucen como nuevas) y las cubiertas y contrafuertes del templo, cuyas obras están en marcha, y por ello da gracias a los representantes del Govern y el Consell. Este año su objetivo es el presidente del Consell de Formentera: recuerda que la iglesia de Sant Francesc va a cumplir 300 años y que necesita un buen arreglo. Así que Portas vuelve a su isla con deberes. También insiste el obispo en que es preciso rehabilitar la torre de la catedral y arreglar el reloj -que es responsabilidad del Ayuntamiento, aclara-, lo que ya remarcó el miércoles en la misa de Santa Maria.

La procesión baja en dirección al Ayuntamiento. Se para brevemente en la calle Sant Ciriac, aunque ya es suficiente para hacer padecer a las personas que se han quedado varadas bajo el sol. Se oyen quejas y suspiros seguidos de un gemido de alegría tras el reinicio de la marcha. El mirador donde se encuentra la estatua yacente de Montgrí está completamente lleno.

Marga Prohens y Vicent Marí depositan una corona de flores en la estatua de Guillem de Montgrí, seguidos de Óscar Portas y Rafael Triguero. Después de dejar flores como homenaje al conquistador y disparar las tradicionales salvas, los asistentes se dirigen al Claustro, donde se celebra el acto institucional. Allí, en las sillas hay gafas homologadas para ver el eclipse solar del día 12. La Federació de Colles de Ball Pagès hace una exhibición que antecede al discurso del presidente del Consell de Ibiza. El coro cierra el acto con el himno de Eivissa, 'Roqueta sa meua roca', con todos los asistentes puestos en pie.

Cintia Coll Bonet es una de las payesas que bailan este sábado. Ella viene por parte de la colla de Vila y explica que baila desde hace tiempo, pero que estuvo 10 años fuera de la isla porque vivía en Barcelona. "Este año he vuelto y es la primera vez que bailo para las Festes de la Terra", comenta la joven. "Lo que más me gusta es divertirme y disfrutar de la tradición y la cultura", explica, mientras señala algunas de las partes de su atuendo, todos de herencia familiar.