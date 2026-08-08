La Policía Local de Sant Antoni ha preparado un dispositivo especial de tráfico con motivo del eclipse solar del miércoles 12 de agosto ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes hacia diferentes puntos del litoral. El operativo contempla posibles restricciones, desvíos y cierres de accesos en distintos puntos del municipio en función de la intensidad de la circulación, la ocupación de los aparcamientos y la concentración de personas, con el objetivo, según explica el Ayuntamiento, de garantizar la seguridad vial, facilitar la movilidad y asegurar el acceso de los servicios de emergencia.

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y recomienda, siempre que sea posible, dejar el coche en casa y desplazarse a pie. En este sentido, aconseja disfrutar del eclipse desde casa, el lugar de trabajo, un establecimiento cercano o cualquier otro punto al que se pueda llegar caminando y evitar desplazamientos innecesarios, ya que durante unas horas la circulación por Sant Antoni puede verse especialmente complicada y encontrar aparcamiento será todavía más difícil.

En caso de utilizar un vehículo, la Policía Local aconseja planificar el desplazamiento con suficiente antelación, puesto que durante la tarde podrán establecerse restricciones y cortes de tráfico de forma progresiva en función de la evolución de la situación.

Sant Antoni prepara cortes y restricciones de tráfico por el eclipse del 12 de agosto en Ibiza / Ayuntamiento de Sant Antoni

El dispositivo contempla la posibilidad de aplicar restricciones o desvíos en varios puntos estratégicos del municipio: la avenida del Doctor Fleming, en el cruce de Camí des Molí y Camí d’es Regueró; la avenida de Portmany, en la rotonda de ses Alameres; la EI-600, en la rotonda de ses Païsses; los accesos a Cala Gració, es Cap Negret y la zona de la desaladora y el acceso a Punta Galera.

La activación de estas medidas no responderá a un horario preestablecido, sino que dependerá de la evolución de la situación en tiempo real. En Cala Gració podrá restringirse el acceso cuando se complete la capacidad de estacionamiento de la zona. Del mismo modo, el acceso a es Cap Negret podrá limitarse cuando se llenen los aparcamientos de la desaladora, Cap Negret o Cala Gracioneta.

La Policía Local informa de que, mientras existan restricciones parciales, se facilitará el acceso a residentes y a aquellas personas que deban acudir a una vivienda, alojamiento turístico, establecimiento o lugar de trabajo, siempre que puedan acreditar su destino mediante la documentación correspondiente. No obstante, si por motivos de seguridad fuera necesario decretar el cierre total de alguno de los accesos, únicamente podrán circular los vehículos de emergencia.

Tres niveles de actuación

El dispositivo establece tres niveles de actuación que podrán aplicarse en función de la situación existente en cada momento. En un primer escenario, la circulación se mantendrá abierta con normalidad, aunque podrán producirse importantes retenciones debido al elevado volumen de tráfico.

Si la afluencia aumenta, podrán establecerse restricciones parciales mediante controles, desvíos o limitaciones de acceso a determinadas zonas, permitiendo el paso únicamente a residentes, personas con destino justificado y servicios autorizados.

En un tercer escenario, si la concentración de vehículos o personas compromete la seguridad vial, la seguridad de las personas o la capacidad de respuesta ante una emergencia, podrá ordenarse el cierre total de los accesos afectados, permitiendo únicamente el paso de vehículos de emergencia.

Recomendaciones de seguridad

Con motivo de esta jornada, el Ayuntamiento aconseja no confiar en encontrar aparcamiento en las zonas de observación y no estacionar en arcenes, caminos, cruces o accesos que puedan obstaculizar la circulación o el paso de vehículos de emergencia. Asimismo, recomienda llevar documentación acreditativa si se necesita acceder a una zona con restricciones por residencia, trabajo, alojamiento o reserva y mantener libres los accesos destinados a los servicios de emergencia.

Entre las recomendaciones figuran igualmente evitar concentraciones en acantilados, miradores o lugares que puedan entrañar riesgos para la seguridad y extremar las precauciones en zonas naturales para prevenir incendios forestales.

El Ayuntamiento recuerda además que el eclipse debe observarse únicamente con gafas homologadas para observación solar, ya que las gafas de sol convencionales no protegen la vista frente a la radiación solar.

Una vez finalizado el eclipse, recomienda retrasar el regreso siempre que sea posible para evitar la congestión que previsiblemente se producirá durante la salida simultánea de miles de personas.

La Policía Local insiste en que la colaboración de la ciudadanía será fundamental para que la jornada transcurra con normalidad y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes durante un acontecimiento que califica de excepcional y que, según sostiene, situará a Sant Antoni como uno de los principales puntos de observación del eclipse solar.

El dispositivo, coordinado con las indicaciones de la dirección general de Emergencias del Govern balear, estará organizado por la Policía Local y contará con la colaboración de Protección Civil, la Guardia Civil de Tráfico y otros cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

Los ciudadanos pueden consultar toda la información referente al eclipse del 12 de agosto en la web habilitada por el Govern balear, eclipsisegur.caib.es.