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Sabores mediterráneos, cócteles y el sonido de DJ para ver el eclipse en Ibiza

Beachouse presenta Solar, un evento especial a orillas de Platja d’en Bossa

El evento Solar para celebrar en Beachouse. | BEACHOUSE

El evento Solar para celebrar en Beachouse. | BEACHOUSE

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Redacción Ibiza

Ibiza

Beachouse presenta Solar, una celebración del eclipse solar total visible desde Ibiza el 12 de agosto. Los asistentes se reunirán a orillas de Platja d’en Bossa para disfrutar de platos mediterráneos de temporada para compartir, cócteles de autor, DJ en directo y performances, mientras sobre la isla tiene lugar uno de los fenómenos celestes más extraordinarios de la década.

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