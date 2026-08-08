Campaña Verano 2026
Beachouse
Sabores mediterráneos, cócteles y el sonido de DJ para ver el eclipse en Ibiza
Beachouse presenta Solar, un evento especial a orillas de Platja d’en Bossa
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Ibiza
Beachouse presenta Solar, una celebración del eclipse solar total visible desde Ibiza el 12 de agosto. Los asistentes se reunirán a orillas de Platja d’en Bossa para disfrutar de platos mediterráneos de temporada para compartir, cócteles de autor, DJ en directo y performances, mientras sobre la isla tiene lugar uno de los fenómenos celestes más extraordinarios de la década.
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